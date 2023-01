Les fans d’EastEnders pensent que la légende de l’émission achètera le pub Queen Vic dans une tournure majeure

ALORS QUE Linda Carter est désespérée alors qu’elle pleure Mick, les fans d’Eastenders ont révélé une théorie qui pourrait être une solution plausible à tous les problèmes de Linda.

Après la mort tragique de Mick Carter en décembre de l’année dernière et Janine en prison dans l’attente de son procès, Linda est chargée de déterminer l’avenir du pub Queen Vic.

Bbc

Linda et Sharon dans des temps plus heureux[/caption]

Elle semble catégorique sur le fait que les rappels constants de Mick l’empêchent de garder le pub, mais les fans ont trouvé une solution – Sharon Watts.

Les fans du feuilleton de la BBC pensent que Sharon, qui est la meilleure amie de Linda, devrait co-diriger le pub car non seulement elle a de l’expérience, mais elle a été un pilier de soutien pour Linda.

Un fan a déclaré: “Linda devrait gérer le pub avec Sharon car elle ne peut pas vendre le pub sans la permission de Mick”

Un autre a ajouté : « Sharon : Elle ne pense pas correctement. PRÊCHEZ-LE SHARON !!!!! Vous devez diriger le Vic avec Linda.!”

Et un troisième a ajouté: “J’espère vraiment que Sharon dirige le Vic avec Linda. Elle a été là pour Linda dans ses moments les plus sombres, elle est une tante pour les enfants de Linda et elle se soucie tellement de Linda et de sa famille. Elle est la seule offre acceptable pour moi <3.

Mick est perdu en mer depuis le jour de Noël lorsqu’il a tenté de sauver Linda et Janine Butcher de la noyade.

Et bien que Mick ait épousé Janine, il semble que Linda ait maintenant la difficile décision de garder le pub ou non.

Linda a révélé à Alfie qu’elle ne se sentait pas capable de vendre le pub sans la permission de Mick.

Mais Sharon est plus qu’équipée car elle a passé son enfance à grandir dans le Queen Vic, sous la propriété de ses parents Den et Ange Watts.

Pennsylvanie

Les téléspectateurs ont vu Linda en morceaux après avoir appris que Mick s’était perdu en mer après avoir tenté de la sauver de la noyade[/caption] Bbc

Sharon et Linda sont les meilleures amies depuis de nombreuses années[/caption] Bbc

Rétrospective : Den, Ange et Sharon Watts au Queen Vic[/caption]