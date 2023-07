Les fans d’EastEnders ont tous la même réaction après le retour du choc de Lisa Fowler

Les fans d’EASTENDERS ont tous la même réaction après que Lisa Fowler ait fait un retour choc – l’air très louche.

La légende de Walford – interprétée par l’actrice Lucy Benjamin dans le feuilleton de la BBC – a fait une apparition surprise ce soir à Albert Square avec sa petite-fille Peggy.

Bbc

Lisa Fowler est de retour sur la place[/caption] Bbc

Les fans se demandent ce que fait Lisa[/caption]

Elle a été vue en train de se faufiler par Sonia Fowler et invitée à prendre le thé, avant de se rendre chez son ex Phil.

Le comportement sournois de Lisa a intrigué Kat et elle a proposé d’aider Lisa de toutes les manières dont elle avait besoin.

Pendant ce temps, aux Arches, Reiss laissa échapper que Lisa était de retour à Walford et avait amené Peggy avec elle.

Keanu a couru sur la place et a finalement rencontré sa fille.

« Je te déteste, » dit Lisa catégoriquement.

« Lou te déteste. Mais peut-être que Sonia a raison et peut-être que Peggy mérite de connaître son père.

Alors que Keanu se présentait à Peggy, Lisa est intervenue avec une demande.

Elle lui a dit : « Je vous laisserai passer du temps ensemble, une fois que vous aurez payé la pension alimentaire que vous devez. Obtenez-moi 3 000 £ aujourd’hui.

Plus tard aux Arches, Lisa a rencontré Keanu pour récupérer l’argent.

Elle lui a dit : « Vous pouvez la voir demain, avez-vous mon argent ? Trois mille d’avance, vous avez accepté. Moi et Peggy allons quitter Walford ce soir à moins que vous ne vous arrêtiez maintenant.

Keanu a remis l’argent mais lui a demandé: «Ce n’est pas toi, Lisa. Ce qui s’est passé? »

Mais les fans pensent que Lisa cache quelque chose d’énorme.

L’un d’eux a écrit: « Lisa ment définitivement. »

Un deuxième a déclaré: «Alors Louise est descendue dans une spirale descendante de drogues et d’alcool. Je me demande si Lisa a kidnappé Peggy et accusé Lou d’être une « mère inapte ».

Un autre a ajouté: « Est-ce que Lisa est en fuite par hasard? »