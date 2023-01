Les fans d’EASTENDERS ont tous la même plainte à propos de Jack Branning après l’épisode de ce soir.

Le détective de la police – qui est joué par l’acteur Scott Maslen dans le feuilleton de la BBC – se débat après avoir découvert que son fils Ricky Jr avait mis enceinte Lily Slater, 12 ans.

Bbc

Les fans d’EastEnders sont furieux contre Jack Branning[/caption] Bbc

Cela vient après avoir affronté Lily Slater enceinte dans le café[/caption]

Cela, combiné à l’automutilation de sa fille Amy, a poussé Jack au bord du gouffre.

Et ce soir, il s’est déchaîné contre Lily après avoir découvert qu’elle était victime d’intimidation parce qu’elle était enceinte.

Au lieu de la soutenir ou d’avoir ses parents, il a décidé de s’en prendre à elle au café.

Alors qu’il lisait les messages abusifs, Jack lui a dit : « Ce n’est pas bien, mais tu devrais probablement t’y habituer.

«Il me semble que beaucoup de gens vous enrobent les choses et prétendent que cela va être facile.

« Mais tu es en train de me dire que tu es une adulte, n’est-ce pas ? Alors vous ne pouvez pas laisser ce genre de choses vous déranger. Les mamans adolescentes ont beaucoup de bâton à l’école et c’est encore pire quand le bébé arrive.

“C’est pourquoi les mères adolescentes abandonnent l’école et trouver un travail décent devient presque impossible et quand le bébé arrive, c’est à ce moment-là que vous découvrez qui sont vos vrais amis.

“Demande à ta mère comment c’est vraiment.”

Lily avait l’air complètement terrifiée par les jeux d’esprit de Jack et parla à ses parents.

Plus tard, Stacey et Martin furieux ont confronté Jack – et l’ont déchiré, indiquant très clairement qu’il ne devait plus s’approcher de leur fille.

La réalisation que Jack lui a coûté la chance de connaître son bébé était trop pour Ricky et il a appelé sa mère pour emménager avec elle.

Alors que Sam ramenait Ricky chez elle, Jack a essayé de l’arrêter physiquement mais Sam et Denise lui ont dit où aller.

Et les téléspectateurs sont dégoûtés de lui.

L’un d’eux a écrit : “Les problèmes de colère de Jack sont hors de contrôle.”

Un deuxième a dit: “Tous ceux qui disent que Jack a fait ce qu’il fallait, comment ne pouvez-vous pas voir que manipuler et allumer une jeune fille profondément confuse n’est pas sérieusement foiré?”

Un autre a ajouté: “Je pense que Jack doit prendre une pilule de refroidissement.”

Bbc

Furious Martin et Stacey ont affronté Jack[/caption] Bbc

Ils lui ont dit qu’ils couperaient tout contact avec le bébé de Lily[/caption] Bbc

Ricky a entendu tout le match d’argot[/caption]