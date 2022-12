Les fans d’EastEnders ont tous la même demande alors qu’un nouveau personnage arrive à Walford

Les téléspectateurs d’EASTENDERS exigent que la star invitée Jonny Freeman, qui joue le petit-neveu de Dot, Reiss Colwell, devienne un personnage régulier.

Reiss est arrivé sur Albert Square pour les funérailles de Dot Branning – mais combien de temps restera-t-il ?

Bbc

Les fans adoraient le nouvel ajout à la distribution[/caption]

Dans l’épisode de jeudi du feuilleton de la BBC, Reiss et Sonia partagent une nuit de passion ensemble.

Alors que les choses se réchauffent entre les deux, les téléspectateurs demandent aux producteurs de faire de Reiss un résident permanent.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a déclaré: “Besoin de Reiss pour rester #EastEnders.”

Un deuxième a convenu: “Reece doit être un personnage régulier #EastEnders”.

Aucune donnée disponible

“Reece semble être un candidat parfait pour #EastEnders”, a ajouté un troisième.

Jonny a déjà joué dans l’émission de la BBC Silent Witness, Top Boy de Channel 4 et un retour à son rôle habituel de chef d’équipe Frank London dans MI High de CBBC.

L’acteur a déclaré au Radio Times qu’il avait trouvé l’expérience sur EastEnders “surréaliste”.

Il a déclaré : « En ce qui concerne mon premier jour – ce n’est pas filmé dans l’ordre – et dans ma toute première scène, j’ai rencontré Richard le réalisateur et Natalie.

«Je me suis retrouvé près d’Albert Square, debout au-dessus d’une voiture avec le Queen Vic derrière Sonia d’EastEnders.

“Alors j’ai pensé que c’était assez surréaliste. Je veux dire, c’est à peu près l’introduction la plus étrange à n’importe quel travail que quelqu’un puisse avoir.

“Les écrivains, tout le monde, sont si passionnés que vous vous sentez inspiré à chaque instant où vous êtes là. C’est donc un privilège.

« Et rejoindre [at] ce genre de moment est d’autant plus chanceux parce que je pense que c’était un moment où les acteurs réfléchissaient à juin.

Bbc

Reiss et Sonia passent la nuit ensemble[/caption]