Les fans d’EastEnders ont rougi alors que Kheerat Panesar attrape maman Suki au milieu d’une ébat torride

KHEERAT Panesar est resté bouche bée alors qu’il entrait chez sa mère en train de passer un moment intime pendant les EastEnders de ce soir

Suki (Balvinder Sopal) a gardé secrète sa liaison intermittente avec Eve Unwin, interprétée par Heather Pearce, mais le temps était écoulé pour elle lorsque Kheerat a découvert le couple au lit ensemble.

Bbc

Suki et Eve cèdent à la tentation[/caption]

Bbc

Le couple a eu une romance secrète[/caption]

Suki se prépare à dire au revoir à Walford depuis quelques semaines alors qu’elle se prépare à se rendre à Mumbai pour une opportunité commerciale.

Avec des relations glaciales entre elle et ses enfants, c’est Eve qui a convaincu les enfants de retrouver leur mère pour un verre d’adieu.

Eve tente de convaincre Kheerat de se réconcilier avec sa mère mais cela tombe d’abord dans l’oreille d’un sourd.

Alors qu’Eve s’approche plus tard de Suki, la femme d’affaires impétueuse suggère qu’ils passent leurs dernières heures seuls, mais Vinny et Ash sont juste derrière et suggèrent de prendre un verre assis.

Alors qu’Eve se fait rare, Kheerat finit par arriver mais la mini-réunion de famille se termine dans le chaos car Kheerat ne peut pas accepter de jouer des familles heureuses.

Suki s’en va bientôt et avec Eve juste derrière, le couple cède à la tentation et s’embrasse avant que Suki ne l’emmène dans la chambre.

Après avoir parlé avec Vinny et Ash, Kheerat se rend bientôt chez sa mère pour s’excuser de son comportement, mais il n’est pas préparé à ce dont il est témoin.

Un Kheerat abasourdi surprend sa mère en train de se défouler avec Eve pendant un moment très chargé.





N’ayant que les draps pour les protéger, Suki s’y accroche alors que la panique est écrite sur son visage.

Elle marmonne : “Ah, Khee… Um.”

Fans, il nous reste que la relation entre la paire avait été découverte d’une manière si scandaleuse.

Un fan a écrit sur Twitter: “Oh non pauvre Suki ! Se faire marcher dessus quand vous avez un moment sournois est le pire #eastenders.

Un autre a ajouté: “OMG donc c’est kheerat qui les a surpris quelle fin #EastEnders.”

Un troisième a déclaré: «Je ne me souviens pas de la dernière fois où ma mâchoire est tombée à la fin. J’ai besoin d’un sac en papier #EastEnders.

Il reste à voir ce qui se passera ensuite pour le trio et comment ils avanceront.

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30.