Les fans d’EastEnders ont repoussé leurs larmes après une surprise lors du faux mariage d’Alfie Moon

Les fans d’EASTENDERS se sont sentis en ébullition lors de l’épisode de ce soir lors d’une surprise lors du faux mariage d’Alfie Moon.

Les téléspectateurs du feuilleton BBC One ont vu Alfie se préparer à épouser Joan, une vieille femme dont le souhait était de se marier.

Bbc

Les fans d’EastEnders ont été émus lors des scènes de mariage de ce soir[/caption]

Mais il ne fallut pas longtemps avant que Kat Slater, interprétée par Jessie Wallace, réalise que l’ami le plus ancien de Joan, Cecill, était en fait amoureux d’elle.

Kat en a parlé à Alfie (Shane Richie) et a insisté pour qu’il ne se soumette pas à la fausse cérémonie car cela briserait le cœur de Cecil.

Kat dit à Alfie qu’il “détruit leur maison de retraite” en y allant.

Les ex se sont disputés pour savoir si le mariage avait lieu ou non, car Alfie a insisté sur le fait que cela devait encore se produire malgré les nouvelles informations dont ils disposaient tous les deux.

Un Alfie agité dit à Kat et Linda : « Tout le monde se calme, OK, vous m’avez dit le score avec Cecil et je fais de mon mieux pour sauver la situation.

“Maintenant, si je comprends bien, ça va faire tomber les chaussettes de Joan.”

Plus tard, alors que tout le monde regarde Alfie se tenir en face de Joan dans le pub alors que le faux mariage commence, on demande aux invités s’ils connaissent une raison pour laquelle la cérémonie ne devrait pas avoir lieu.

Un Cecil à l’air timide apparaît et dit: “Euh, en fait, oui!”





Une Joan stupéfaite répond: “A quoi joues-tu?”

Cecil a dit: “Je veux juste dire, tu es dans ma vie depuis 53 ans et à partir du moment…”

Alors que Cecil continue, Kat remarque qu’Alfie articule les mots et se rend compte qu’il préparait tout au long le discours de Cecil pour déclarer son amour à Joan.

Kat sourit à Alfie alors qu’elle réalise ce qu’il a fait.

Alors que Cecil se dirige vers le couple, il se met à genoux et dit: “Voulez-vous m’épouser?”

Une Joan terrassée mais heureuse a répondu: “Oui.”

Alors que le pub applaudit l’heureuse nouvelle, un Freddie Slater (Bobby Brazier) souriant déclare : “C’est tellement beau !”

Les fans à la maison, nous sommes ravis de la fin heureuse pour la paire.

Un fan a écrit sur Twitter: “J’ai adoré #EastEnders cette semaine. Le mariage d’Alfie étant le parfait contraste entre léger et farfelu.

Un autre a ajouté: « La scène avec Alfie, Kat et Linda dans les escaliers du Vic montre simplement ce que vous pouvez faire avec n’importe quel scénario si vous avez trois acteurs et personnages de qualité. Un rythme et un flux charmants pour leur dialogue et leurs interactions.

Un troisième a déclaré: “Kat est tellement amoureuse d’Alfie, je suis ému. #EastEnders »

Le nouveau couple a ensuite été vu en train de célébrer et de danser à The Vic alors que les invités se laissaient tomber les cheveux.

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc

Alfie a aidé Cecil avec un geste doux[/caption]

Bbc

Cecil a déclaré son amour pour Joan dans l’épisode de ce soir[/caption]