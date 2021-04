Les fans d’EASTENDERS ont eu le cœur brisé après que Bailey Baker ait été vu avec des chaussures détruites et à peine plus de nourriture à manger alors que les problèmes d’argent des Taylors s’aggravaient.

L’écolière a été forcée d’aller à l’école avec des chaussures trouées avant de se voir servir une tranche de pain grillé avec une cuillerée de haricots pour son dîner.

Et elle a remarqué qu’il n’y avait pas non plus de nourriture pour sa belle-mère Karen.

Voyant le manque de nourriture dans la maison et l’état des chaussures d’école de Bailey, Bernie a décidé de devenir le substitut de Rainie et Stuart.

Mais quand elle leur a dit, ils l’ont refusée – insistant sur le fait qu’elle était trop jeune.

Bernie avait une réponse pour eux, cependant, et a déclaré: « Je sais ce qui est le mieux pour moi. Je ne suis pas un enfant, je suis une femme et c’est mon corps et c’est mon choix, personne d’autre.

«Ouais, ma mère est une maman formidable et elle va devenir folle mais ce n’est pas grave. Je sais de quoi je suis capable.

«Vous êtes de bonnes personnes et moi aussi. Nous avons besoin d’argent et vous avez besoin d’un bébé, alors pourquoi ne pouvons-nous pas nous entraider ici?

«Je suis sûr à cent pour cent et je signerai tout ce que vous me présenterez pour le prouver, donc je suppose que la question est – et vous?

Un Rainie ému a supplié Bernie de lui promettre qu’elle ne changerait pas d’avis et lui briserait le cœur.

Et une fois qu’elle l’a fait – ils ont conclu un accord avec Bernie pour que sa famille puisse effacer ses dettes et se permettre de manger.

Mais avec la souffrance de Bailey, les fans se sentaient émus sur les scènes.

L’un d’eux a écrit: « Quelqu’un peut-il s’il vous plaît s’occuper correctement de Bailey?! La pauvre fille mérite le monde … et plus que des haricots sur du pain grillé! »

Publiant des emojis de visage triste, un autre a ajouté: « Bailey sait ce qui se passe. J’adore qu’elle veuille aider aussi, c’est adorable. »

Un autre a ajouté: « Je me demande si le pauvre Bailey sourira un jour. »