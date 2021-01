Les fans d’EASTENDERS sont convaincus que Mick Carter prendra les choses en main et tuera son agresseur, Katy.

L’épisode de mardi a vu sa femme Linda Carter révéler à Mick qu’elle avait appris que Katy avait abusé d’autres jeunes garçons et avait eu des enfants avec eux.

Dans l’épisode précédent, la fille de Katy, Frankie, a visité le crématorium pour l’anniversaire de la mort de son petit frère Harry et elle a présenté Linda à Jed, le frère de Harry.

Linda soupçonne qu’il y a peut-être quelque chose de plus dans l’histoire et pousse Jed à parler du père de Harry, ce qui conduit Jed à se mettre en colère et à prendre d’assaut avant de s’en prendre à Frankie.

Mick a été abusé par Katy quand il était enfant pris en charge – et a engendré Frankie alors qu’il n’avait que 12 ans.

Après avoir appris qu’il n’était pas le seul garçon maltraité par Katy, Mick s’est rendu chez Frankie pour essayer de la convaincre de le laisser transformer sa mère en police.

Elle le supplia de ne pas le faire car cela ruinerait sa vie, ainsi que celle de Jed.

«Si vous allez à la police, cela signifie que moi et Jed devrons tout subir aussi et alors tout le monde saura pour Harry,» plaida Frankie en larmes.

Mais Mick a dit: «Je ne peux pas avancer tant que je n’ai pas fait quelque chose», a-t-il admis.

Un Mick en conflit s’est ensuite dirigé vers le Old Vic pour réfléchir à ses options lorsque Linda est venue le rejoindre.

«Peut-être que le vieux Bill me fera me sentir mieux, mais que va-t-il arriver à Frankie et à toi… cette famille n’a pas besoin de plus de vivres», dit Mick.

Linda a alors recommandé à Mick de «dormir dessus» avant de prendre une décision.

Mick – joué par l’acteur Danny Dyer – est ensuite entré dans un monologue déchirant sur la façon dont Katy « a déchiré mon enfance ».

« Il est donc temps, L, il est temps pour elle de payer », déclara-t-il.

Les fans d’EastEnders pensaient que l’avertissement inquiétant de Mick signifiait qu’il prévoyait de tuer Katy pour lui permettre de payer pour ses crimes.

Un utilisateur de Twitter a écrit: « Allez Mick. Vous devez obtenir justice »

Un autre a ajouté: « Bonne décision Mick. Elle doit être arrêtée. »

Et un troisième a dit: « IL EST TEMPS POUR ELLE DE PAYER !!! oui Mick !!! »