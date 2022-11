Les fans d’EastEnders ne peuvent pas arrêter de sangloter sur les mots déchirants de Lola Pearce

Le cœur des fans d’EASTENDERS a été brisé par l’histoire tragique de Lola Pearce.

Lola, jouée par l’actrice Danielle Harold, a récemment reçu un diagnostic de tumeur au cerveau dans une scène déchirante du feuilleton BBC One.

Lola a eu des téléspectateurs dans des flots de larmes[/caption]

Sa famille était là pour la soutenir à travers l’actualité[/caption]

Au cours de l’épisode de la nuit dernière, le diagnostic de glioblastome multiforme de Lola a été confirmé de manière dévastatrice comme terminal après l’échec de l’opération de Lola.

Lola a téléphoné à sa jeune fille Lexi après l’opération mais n’a pas pu lui dire toute la vérité et qu’elle faisait maintenant face aux derniers mois de sa vie.

Les fans ont été laissés dans des flots de larmes lors d’une scène très poignante où Lola a déclaré: «Je dois travailler. Je veux garder les choses aussi normales que possible jusqu’à ma mort. Les gars, je ne veux pas avoir peur de dire ça, d’accord ?

« Je ne veux pas que les gens se moquent de moi et prétendent que cela n’arrivera pas parce que c’est le cas, n’est-ce pas ? Je vais mourir.”

Billy, Honey, Ben et Jay se sont avérés être le système de soutien dont Lola avait besoin alors qu’ils l’entouraient à l’hôpital.

La famille de Lola a promis de se réunir et d’être à ses côtés «à chaque étape» du chemin pour attraper le public dans ses sentiments.

Un fan a écrit un message sincère sur les scènes difficiles, en écrivant: “‘Chaque pas’ [crying face emoji]. Les scènes de ce soir sont absolument phénoménales.

“Les acteurs et l’équipe technique méritent d’être reconnus pour leur travail incroyable. C’est plus que déchirant. Ça tape vraiment fort. Bravo à l’équipe ! Lola est sûrement la combattante.





Un autre fan a partagé: “En fait, tellement de larmes et de morve coulent sur mon visage alors que je viens de regarder cet épisode… Je vais pleurer en regardant chaque scène avec Lola jusqu’à sa mort. c’est une histoire tellement déchirante.

Un autre fan a partagé comment la bataille contre le cancer de Lola leur avait rappelé l’un des membres de leur propre famille.

Ils ont écrit: « J’étais en train de jouer à #EastEnders ce soir. Ma grand-mère a reçu un diagnostic de tumeur à un stade avancé et c’était horrible de la voir la détruire si rapidement. De plus, j’adore les personnages de Lola et Jay, donc c’est déchirant.

Danielle a parlé de son histoire lors d’une apparition sur The One Show où elle a admis que c’était une histoire qui affecte non seulement une personne mais beaucoup de gens.

La star a déclaré aux hôtes Alex Jones et Jermaine Jenas: «Avec un diagnostic comme celui-ci, cela n’affecte pas seulement la personne, cela affecte aussi massivement toute la famille autour de cette personne.

«Il est donc tellement important pour nous de montrer toutes ces dynamiques différentes dans une maladie comme celle-là et les familles à la maison et les enfants qui y sont confrontés. Et j’en ai aussi un petit, donc lui montrer sa version des choses, s’en occuper en tant qu’enfant, c’est aussi très important, et c’est juste incroyable de voir tout cela se mettre en place.

Bbc

Lola est sur le point de mourir dans le feuilleton de la BBC[/caption]

EastEnders diffuse l’histoire de Lola du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.