Les fans d’EastEnders menacent de boycotter le savon alors qu’ils critiquent la BBC pour un scénario “insupportable”

Les fans d’EASTENDERS ont été furieux après les nombreuses références à la Coupe du monde de football.

Depuis le début de la Coupe du monde dimanche dernier, ce ne sont pas seulement les changements d’horaire qui ont frustré les téléspectateurs.

Bbc

Les habitants de Walford se sont réunis pour regarder un match de football[/caption]

Les téléspectateurs ont estimé que les nombreuses références à l’événement sportif mondial les incitaient à boycotter le feuilleton de la BBC.

Dans l’épisode de mardi, Rocky et Mitch Baker ont ensuite discuté du pays qui jouait dans le tournoi.

Plus tard, le Queen Vic était rempli de résidents de Walford alors qu’ils affluaient pour regarder le dernier match sur les grands téléviseurs du boozer malgré le fait que l’Angleterre ne jouait pas aujourd’hui.

La veille, Alfie est soudainement apparu et a fait part de ses connaissances de vainqueur de la Coupe du monde.

En savoir plus sur le soleil SE FAIRE TRANSPORTER Les gens réalisent à peine comment débloquer un chariot de supermarché SANS pièce de 1 £ renverser le thé Mike Tindall révèle les secrets de son séjour au Palace dans I’m A Celeb

S’adressant à Twitter, un fan a déclaré: “Peu importe de boycotter la Coupe du monde, je pense que je vais boycotter @bbceastenders jusqu’à ce que ce soit fini. C’est insupportable.”

Un autre a écrit: “EastEnders et leurs références de football, ça suffit déjà!”

Un troisième a écrit: “Oh mon Dieu, pas une autre conversation sur le football #EastEnders.”

Un quatrième a commenté: «Y a-t-il du football? Vous penseriez qu’ils le mentionneraient. EYEROLL SARCASTIQUE. #Eastenders.





Pendant ce temps, Mick Carter a de nouveau proposé à Janine Butcher.

Elle a dit oui et alors que le couple s’étreignait et célébrait, Linda s’est excusée et a refoulé ses larmes dans le passage de The Vic.

Et Lexi Pearce a dit au pub que sa mère Lola luttait contre le cancer dans une scène déchirante.

Les résidents ont été choqués par la nouvelle lorsque Lola a informé tout le monde : « J’ai un cancer. J’ai une tumeur au cerveau, mais je suis sous traitement.

Bbc

Mick a proposé à Janine pour la deuxième fois[/caption] Bbc

Janine a accepté la proposition de Mick[/caption]