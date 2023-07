Les fans d’EastEnders horrifiés par une tournure effrayante avec le harceleur de Stacey Slater, Theo Hawthorne

Les fans d’EASTENDERS prédisent une épreuve terrifiante pour Stacey Slater alors que le harceleur Theo Hawthorne a intensifié son comportement effrayant.

L’enseignant – qui est joué par l’acteur William Ellis dans le feuilleton de la BBC – traque Stacey depuis des mois sans qu’elle s’en rende compte.

Bbc

La situation de Stacey s’est encore compliquée sur les EastEnders de ce soir[/caption] Bbc

Theo est tombé amoureux de Stacey et a commencé à la traquer[/caption]

Dans l’épisode de ce soir, il l’a emmenée à un rendez-vous malheureux après avoir été piégé par Jean Slater.

Leur rendez-vous à Walford East a commencé avec Stacey grognant sur Suki et demandant des frites et de la mayonnaise, et s’est terminé avec Theo parlant philosophiquement. histoire.

Cependant, lorsque Theo a commencé à parler d’histoire littéraire, Stacey en a eu assez et a mis un terme à leur rendez-vous.

Bien qu’elle ait attrapé la mère de tous les icks avec Theo, Stacey a quand même accepté d’aller à un autre rendez-vous avec lui.

Et quand il lui a envoyé un texto plus tard dans la nuit, elle a simplement répondu avec un emoji de pouce levé, laissant Theo follement heureux.

Assis dans sa voiture devant la maison Slater, Theo regardait intensément la fenêtre de la chambre de Stacey.

Il a commencé à faire défiler les photos qu’il avait prises d’elle à partir de son profil Secret Cam et à se sourire.

Mais alors que Stacey fermait la fenêtre et ses rideaux, son visage se tourna.

La regardant fixement, il avait l’air furieux et les fans sont terrifiés pour Stacey alors que son comportement s’intensifie.

L’un d’eux a écrit: « Theo est vraiment un tel salaud et une telle racaille. J’espère qu’il se fera virer à Noël. #EastEnders. Il aura de la chance que personne ne le surveille – remarquant que sa voiture est toujours devant la maison de Stacey. Théo devrait remercier sa bonne étoile qu’il ne fasse pas jour.

Un deuxième a déclaré: « Creepy Theo … Tout se terminera en larmes. »

Un autre a ajouté: « PAS LES CAPTURES D’ÉCRAN. »

Bbc

Theo a emmené Stacey dîner[/caption]