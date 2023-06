Les fans d’EastEnders horrifiés alors que Stacey Slater fait une erreur de choc avec le professeur effrayant Theo

Les fans d’EASTENDERS sont horrifiés après que Stacey Slater ait fait une erreur choquante avec le professeur effrayant Theo Hawthorne.

Le flogger baps – qui est joué par l’actrice Lacey Turner dans le feuilleton de la BBC – ne semble pas se rendre compte du danger que courent ses enfants avec Theo.

Bbc

Stacey avait des doutes sur Theo mais s’excuse plus tard auprès de lui[/caption] Bbc

Lily est séduite par les charmes de Théo[/caption]

Le professeur Theo est déjà en train de convaincre Lily, sa fille enceinte de 12 ans, de garder des secrets pour sa mère.

Mais après avoir montré les baskets qu’il lui avait achetées, Lily a été avertie par Amy qu’il pourrait être un pervers essayant de la toiletter.

« Vous êtes un pervers? C’est ce que disent mes potes, dit Lily à Théo sur la Place.

« À cause des entraîneurs ? dit-il en feignant la confusion.

« Oh mon Dieu, je n’y ai jamais pensé. Je suppose que s’ils pensent que je suis un homme au hasard, cela peut sembler étrange, mais je ne suis pas au hasard, n’est-ce pas ?

« Freddie me connaît depuis des années. Et je suis ami avec ta grand-mère et ta mère aussi. J’ai l’impression qu’ils sont jaloux.

« Vous aimez les entraîneurs, n’est-ce pas ? Vous vous sentez bien en les portant, n’est-ce pas ? Alors pourquoi vous souciez-vous de ce que les autres pensent ? Vous êtes un Slater.

Plus tard, Stacey a frappé le toit quand Amy a laissé échapper qu’Amy avait les baskets.

Confrontant sa fille, Stacey a pesté contre Amy pour lui avoir menti, mais Amy a encore menti et a couvert Theo et elle a obligé sa mère à remettre en question les intentions de Theo.

Et dans le pub, il semblait que le toilettage de Theo avait fonctionné avec Stacey s’excusant auprès de lui.

Il a proposé de lui acheter un verre mais elle lui a dit une autre fois, le laissant effrayant heureux.

Et plus tard, il a vu Stacey serrer sa fille dans ses bras et a regardé les téléspectateurs s’effrayer.

L’un d’eux a écrit: « Stacey ne s’excuse pas auprès de l’effrayant Théo s’il vous plaît. »

Un second a dit : « NAH IL Y A CERTAINEMENT QUELQUE CHOSE DE SUS À PROPOS DE THEO !!!!!!! Pourquoi regarderait-il Lils et Stacey comme ça !!!!!!«

Un autre a ajouté: « Theo a l’air amoureux de Stacey, il est deffo le seul gars des fans. »

Bbc

Les fans ne savent pas ce que Theo prépare[/caption]