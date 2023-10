Les fans d’Eastenders pensent qu’ils ont lancé une nouvelle affaire torride alors que Nish Panesar a pris une décision audacieuse contre la volonté de sa famille.

La famille Walford a été secouée cette semaine par l’arrivée de l’ex-Priya de Ravi et de sa fille Avani, dont Ravi ignorait l’existence.

Priya et Avani ont à peine réussi à s’en sortir financièrement, et dans l’épisode de ce soir, on les a vus expulsés de leur appartement pour ne pas avoir payé le loyer.

De retour à Albert Square avec tout ce qu’ils pouvaient transporter, Priya a élaboré un plan qui impliquait Avani de convaincre la famille de leur permettre de rester.

Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu puisque Ravi a déclaré que sa fille pouvait rester mais pas son ex.

Mais lorsque Nish a entendu Priya essayer désespérément de trouver un endroit où rester dans le café, il a adopté une approche différente envers sa famille.

Le couple a pris une boisson chaude au café, avant que Nish ne leur suggère d’aller prendre quelque chose de plus fort au restaurant. la reine Vic.

Une fois au pub, Priya a été confrontée à Stacey et Jean Slater, qui avaient remarqué qu’elle portait sa veste en jean avec une marque de peinture rouge dans le dos après l’avoir volée dans leur garage tout en cachant ses propres affaires.

Sassy Priya a répondu : « Quant à la veste, maintenant je sais que j’ai le même goût qu’une femme de 80 ans, tu peux l’avoir. »

Alors qu’elle l’enlevait, révélant son débardeur en dessous, Nish jeta un coup d’œil à son physique pendant qu’elle parlait à Stacey.

C’était le dernier d’une série de petits regards et de commentaires que les deux hommes ont partagés depuis l’arrivée de Priya, et plus tard à la maison, Nish a déclaré que la mère et la fille resteraient désormais avec eux.

Lorsque sa femme Suki et Ravi ont tous deux tenté de protester, Nish a déclaré fermement : « C’est votre maison maintenant, et quiconque a un problème avec cela, vous savez où est la porte. »

Les fans d’EastEnders n’ont pas tardé à commenter la dynamique entre Nish et Priya et où ils pensent que les choses vont aller.

Sur X – anciennement Twitter – l’un d’entre eux a écrit : « J’ai le sentiment que Priya va s’en sortir et c’est comme ça que Suki va enfin s’entendre librement avec Eve !

Un autre a ajouté : « Est-ce que… est-ce que vous venez de flirter avec Priya ? S’il vous plaît, ne dites pas que ces deux-là vont avoir une liaison ou quelque chose du genre.

Un troisième a tweeté : « La petite maman de Ravi va baiser Nish, n’est-ce pas ?

EastEnders est diffusé sur BBC Un et est disponible sur BBC iPlayer.