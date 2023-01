Les fans d’EastEnders furieux de la fin ridicule de la guerre de Keeble et Phil Mitchell

Les fans d’EASTENDERS sont furieux de la fin de la guerre entre DCI Keeble et Phil Mitchell.

Le flic corrompu d’EastEnders était déterminé à détruire Phil et la famille Mitchell pour que son père ait assassiné son père de sang-froid.

Mais après s’être fait tirer dessus, elle a reculé et a tout laissé tomber, laissant les fans confus.

« Appelez simplement votre témoin », la supplia Phil.

« Vous ne mourrez pas comme votre vieil homme l’a fait dans un entrepôt. Nous pouvons tous les deux nous en éloigner, nous le pouvons. Ce n’est pas la faute de Billy, ce n’est pas ma faute – nous avons tous les deux souffert sous Eric pendant des années.

“Il a fait tout ce qu’il pouvait pour me briser – coups et humiliations. Pendant des années et des années.

« Mais vous pouvez en finir maintenant, je vous en supplie. Appelez, je vous en supplie.

Phil s’est éloigné et a révélé que Keeble était d’accord – et qu’elle avait appelé son faux témoin, sauvant Billy de la vie derrière les barreaux.

Il a dit à Keanu de l’emmener à l’hôpital pour un traitement – ​​et après que Kat ait insisté pour qu’il abandonne sa vendetta contre lui – il l’a laissé retourner à Walford.

De retour sur la place, Phil s’est retrouvé confronté à Honey.

“C’était la dernière fois que tu as mis mon Billy en ligne”, lui a-t-elle dit.

« Avez-vous une idée de ce que vous avez fait vivre à ma famille, la douleur, la peur ? Billy pourrait le prendre mais je te préviens Phil, je n’ai pas peur de toi.

“Et si je dois vous affronter, je le ferai parce que je protégerai ma famille jusqu’à ce qu’il ne reste plus un souffle dans mon corps.”

Sous le choc de la confrontation avec Honey, Phil est rentré chez lui et Kat a dû s’occuper de lui.

Elle a fait rage contre Phil pour l’avoir mise en danger, elle et ses garçons.

Dans une rare démonstration d’émotion, Phil était en larmes lorsqu’il a dit à Kat qu’elle représentait tout pour lui – et il l’a suppliée de rester.

Pendant ce temps à l’hôpital, Keanu écoutait Keeble tenir sa promesse et prétendait qu’elle n’avait aucune idée de qui lui avait tiré dessus.

Mais les téléspectateurs ne sont pas impressionnés.

L’un d’eux a écrit: “Keeble fait ce qu’il faut – les merveilles ne cessent jamais.”

Un deuxième a déclaré: “Après tout cela, tout ce dont Keeble et Phil avaient besoin était une tasse de thé et une conversation profonde et significative.”

Mais d’autres étaient heureux de voir le dos de Keeble, avec une écriture : “C’est enfin fini.”