Les fans d’EastEnders fondent en larmes devant le chagrin de Freddie Slater suite au viol de maman

Les fans d’EASTENDERS ont fondu en larmes lorsque Freddie Slater a appris toute la vérité sur son père violeur.

Les téléspectateurs savent que Freddie cherche désespérément à découvrir la vérité sur son père depuis des années et dans EastEnders d’hier soir, il a finalement appris la vérité.

BBC

Freddie est tombé en panne après avoir appris la vérité sur sa paternité[/caption] Bbc

Kat n’avait d’autre choix que de parler à Freddie des actions horribles de Graham[/caption]

Ayant déjà retrouvé et rencontré son père, Kat [Jessie Wallace] n’avait d’autre choix que de dire à Freddie – joué par Bobby Brazier – comment il avait violé Little Mo [Kacey Ainsworth].

Entendre comment son père est allé en prison pour son crime ignoble et que sa mère avait fait tout ce qu’elle pouvait pour le protéger de la vérité, c’est devenu trop pour Freddie.

Il a dit qu’il allait chercher de l’eau mais il a disparu et s’est retrouvé sur le toit du Queen Vic où il a été retrouvé par Gina Knight.

Elle lui a parlé de sa mère et à quel point elle était clairement forte pour ignorer tout ce que son père avait fait pour continuer à élever Freddie avec amour.

Juste au moment où Kat, Billy et Alfie étaient au point de rupture et au téléphone avec la police, Freddie est revenu et a insisté sur le fait qu’il allait bien mais qu’il voulait être seul.

Mais alors que Freddie se rendait dans sa chambre pour faire face à ce qu’il avait appris, il reçut un message de son père.

« Je voulais juste dire à nouveau à quel point c’était bon de vous rencontrer aujourd’hui », a-t-il déclaré.

« C’est comme tous mes Noëls. Je l’ai déjà dit à tes sœurs et elles ne peuvent pas attendre. Quoi qu’il en soit, appelez-nous quand vous recevrez ceci et je vous donnerai des indications pour le dîner de ce samedi.

« A bientôt fils. »

Freddie a été dévasté et a supprimé la messagerie vocale avant de tomber sur son lit et de sangloter.

Les téléspectateurs ont le cœur brisé pour lui.

L’un d’eux a écrit: « Pourquoi suis-je au bord des larmes à cause de ce truc de Little Mo et Freddie. »

Un deuxième a déclaré: « Ces scènes de Freddie me donnent des frissons. »

Un autre a ajouté: « Mon cœur se brise absolument pour Freddie. »