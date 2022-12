Les fans d’EastEnders fondent en larmes alors que Shirley Carter réalise que son fils Mick est mort

Les fans d’EASTENDERS ont fondu en larmes à Shirley Carter alors qu’elle lutte pour faire face à la disparition de son fils Mick.

La serveuse – qui est jouée par l’actrice Linda Henry dans le feuilleton de la BBC – a du mal à accepter la probabilité que Mick soit mort.

Les téléspectateurs savent que Mick a été perdu en mer après avoir tenté de sauver son ex-femme Linda d’un accident de voiture causé par sa femme Janine Butcher.

Son corps n’a pas été retrouvé et la police craint qu’il n’ait été emporté en mer et qu’il ne soit jamais retrouvé.

Dans l’épisode de ce soir, Shirley s’était bue inconsciente et a été retrouvée effondrée sur le sol du Vic par Denise Fox et Jean Slater.

Se blâmant, Shirley était en larmes en décrivant ce que Janine avait fait.

“Elle a menti et elle a comploté et elle a déchiré ma famille et je l’ai laissée faire”, a-t-elle déclaré.

« Je l’ai laissée faire et c’est à cause de moi que Mick est mort.

“Je savais qu’il y avait quelque chose avec elle. J’ai interrogé Scarlett mais elle n’a pas dit un mot alors j’ai laissé tomber.

« Comment vais-je vivre avec ça ? Sachant que j’aurais pu faire quelque chose pour l’arrêter mais je ne l’ai pas fait.

À ce moment, Scarlett entra et s’excusa, disant qu’elle aimait aussi Mick.

Shirley l’a perdu et a crié: “Tu l’aimais aussi ouais? Sortir.”

Les téléspectateurs ont fondu en larmes devant son affichage émotionnel.

L’un d’eux a écrit : “Encore pleurer :(“

Un deuxième a dit: “C’est tellement triste, pauvre Shirley!”

Un autre a ajouté: “Je suis désolé, je l’aimais aussi … Aw Scarlett”