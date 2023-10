Les fans d’Eastenders ont fondu en larmes après que le sort de Jay Brown ait été révélé ce soir.

Le vendeur de voitures d’occasion – qui est interprété par l’acteur Jamie Borthwick dans le feuilleton ITV – a été impliqué dans un horrible accident de voiture la nuit dernière après avoir conduit sous l’influence de drogues.

Dans l’épisode de ce soir, il a été révélé que Jay avait survécu – mais de justesse.

Il est hospitalisé dans un coma provoqué avec des blessures potentiellement mortelles et une bataille difficile pour survivre.

Callum a déclaré : « Ils ont dit qu’il avait labouré directement un arbre. Il a un gonflement au cerveau et ils ont dû le mettre dans un coma provoqué. Je t’appellerai quand j’en saurai plus.

Alors que Billy et Honey ont finalement réussi à savoir dans quel hôpital se trouvait Jay, ils n’ont pas été autorisés à le voir jusqu’à ce que Callum se classe et les fasse entrer.

Ils ont appelé Ben et Lexi et les ont mis sur haut-parleur pour qu’ils puissent parler à Jay inconscient.

Lexi lui a dit : « Je ne sais pas si tu peux m’entendre Jay. Je sais que tu te sens mal mais je ne veux pas que tu te sentes mal. Je veux juste que tu rentres à la maison, Jay. S’il te plaît, s’il te plaît, rentre à la maison Jay.

Ben a ensuite ajouté : « Jay, c’est Ben. Je ne sais pas quoi dire. Tu es mon frère d’une autre mère.

« Sérieusement, tu es mon frère. Je sais que tu as besoin que je te pardonne, mais j’ai besoin que tu me pardonnes. Pour tout ce que j’ai dit et tout ce que j’ai fait.

«Je ne le pensais pas. J’ai besoin que tu vives Jay, d’accord. J’ai besoin que tu te réveilles. J’ai besoin de toi à mes côtés. J’ai besoin de mon frère. Je t’aime.”

Les paroles de Ben ont fait pleurer tout le monde et c’en est devenu trop pour Honey et elle est partie.

Billy a alors dit à Jay : « Il y a tellement d’amour pour toi Jay. Alors, où que vous soyez, vous devez revenir. Vous devez vous battre.

« Tu dois vivre parce que tu es mon fils. Tu es le fils que j’ai choisi. Je t’en supplie, fils, ne meurs pas. S’il vous plaît, ne mourez pas.

Les scènes ont fait fondre les fans en larmes.

L’un d’eux a écrit : « Aww, c’était TELLEMENT touchant ! J’espère que Jay pourra entendre les messages de Billy, Lexi et Ben ».

Un deuxième a déclaré : « Callum a dû dire un bon mot à l’hôpital pendant Gamelle et Chérie pour finir par voir Geai à la fin.

“J’aurais aimé que nous puissions voir cette scène où Callum a mis le message sur Gamelle et au nom de Honey. Callum était en fait plutôt bon dans l’épisode de ce soir.

Un autre a ajouté : « Déchirant ! S’il vous plaît, ne mourez pas, Jay, je pense que vous aurez beaucoup de soutien une fois que vous vous en sortirez ».