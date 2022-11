Les fans d’EastEnders fondent en larmes alors que le secret d’Amy Mitchell est révélé

Les fans d’EASTENDERS sont émus après la révélation du secret d’Amy Mitchell.

L’écolière – qui est interprétée par l’actrice Ellie Dadd dans le feuilleton de la BBC – se débat visiblement depuis des mois avec des tourments.

Et tandis que les téléspectateurs n’avaient aucune idée de ce qui se passait, ce soir, ses actions déchirantes ont été découvertes.

Avec Amy aux prises avec la vie en général, elle a pris son temps pour se préparer pour son repas d’anniversaire ce soir, forçant le reste de sa famille à sortir avant elle.

Seule dans la maison, elle est allée chercher une boîte cachée dans sa chambre et a commencé à s’automutiler.

Cependant, elle a été retrouvée par Sam Mitchell, qui l’a aidée à se nettoyer et l’a emmenée au pub, promettant qu’elle ne dirait rien.

Mais quand ils sont arrivés au pub, même Sam n’a pas pu laisser passer le tourment d’Amy et elle a secrètement parlé à Jack de ce qui se passait avec sa fille.

Comme elle lui a dit, Amy s’est approchée et s’est rendu compte que son secret était dévoilé.

Les scènes émotionnelles ont laissé les téléspectateurs en larmes.

L’un d’eux a écrit: “Amy le fait parce que sa mère lui manque, je suis en larmes #EastEnders.”

Un deuxième a déclaré: “Cette scène de sam et amy et les mentions de roxy me brisent le cœur .”

Un autre a ajouté : « Pauvre Amy s’automutilant et Sam l’a amenée à le faire dans sa chambre #EastEnders »





Au fur et à mesure que l’histoire progresse, les téléspectateurs verront également l’impact de la santé mentale d’Amy sur sa famille et ses proches, et mettront en évidence la manière dont ils acceptent l’automutilation et apprennent à soutenir Amy aussi efficacement que possible.

EastEnders a travaillé en étroite collaboration avec des organisations caritatives de premier plan sur ce scénario pour s’assurer qu’il est décrit de la manière la plus réaliste et la plus sensible possible, notamment Alumina, Mind et Samaritans.

Le patron de Soap, Chris Clenshaw, a expliqué: «Il était vraiment important pour nous d’explorer un scénario axé sur les problèmes de santé mentale d’Amy – les problèmes auxquels elle est confrontée ont un impact sur tant de jeunes et leurs familles à travers le Royaume-Uni, nous espérons donc que cela aidera à sensibiliser et à lancer une conversation entre les téléspectateurs.

“Nous voulions nous assurer que l’histoire était décrite avec le plus grand soin, c’est pourquoi il était essentiel de travailler aux côtés d’organisations caritatives telles qu’Alumina, Mind et Samaritans pour s’assurer qu’elle était représentée de la manière la plus sensible et la plus précise possible.”