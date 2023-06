Les fans d’EastEnders fondent en larmes alors que feu Lola Pearce fait un retour choquant au savon

Les fans d’EASTENDERS ont fondu en larmes après que Lola Pearce ait fait un retour choc au feuilleton.

Le personnage – joué exceptionnellement par Danielle Harold – est décédé dans des scènes déchirantes le mois dernier après une bataille contre une tumeur au cerveau.

Bbc

Lola Peace a fait un retour choc à EastEnders ce soir[/caption] Bbc

Billy Mitchell est allé voir sa petite-fille alors qu’elle reposait avant ses funérailles[/caption] Bbc

Au départ, Billy ne pouvait pas supporter de la voir, mais il a réussi à trouver le courage[/caption]

Sa mort a laissé son mari Jay, son grand-père Billy et ses amis et sa famille plus larges dévastés.

Dans l’épisode de ce soir, les proches de Lola ont été vus en train de se préparer pour ses funérailles le lendemain, le vicaire lui rendant visite pour découvrir quels étaient ses souhaits.

Billy (Perry Fenwick) avait clairement du mal et après son départ, il s’en est pris à Jay, Ben et Phil.

Cela a incité Jay à se rendre au pub pour noyer son chagrin, avant que Honey ne soit vue en train d’encourager Billy à aller voir Lola dans la chapelle de repos chez les pompes funèbres avant qu’il ne soit trop tard.

Billy a admis qu’il ne pouvait pas supporter de partir, mais les paroles de Honey l’ont aidé à le convaincre de rendre visite et de dire au revoir à sa petite-fille bien-aimée.

Lorsqu’il est entré dans la pièce, l’angle de la caméra a changé et Danielle a pu être vue allongée dans le cercueil en tant que Lola décédée.

Billy est tombé en panne alors qu’il essayait de lui parler, avant que Jay n’arrive et ne le console, avant de parler à sa femme et de lui donner un dernier baiser avant que le cercueil ne soit scellé.

Les téléspectateurs d’EastEnders ont rapidement réagi à la vue inattendue de Lola pour la dernière fois, l’un d’entre eux écrivant sur Twitter : « Tellement triste de voir la famille de Lola pleurer son cercueil avant ses funérailles à #Eastenders ! La note de Billy à la fin près de son cercueil était si déchirante ! »

Un autre a ajouté: « Perry Fenwick vient de briser mon cœur en un million de morceaux. »

Un troisième a tweeté un emoji « pleurant » et a déclaré: « Je n’étais pas prêt à voir Lola allongée dans ce cercueil là-bas. »

Bbc

Le mari de Lola, Jay, est arrivé pour consoler Billy et dire un dernier au revoir à sa femme[/caption] Bbc

Les fans de savon ont trouvé les scènes très émouvantes[/caption]

EastEnders est diffusé sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.