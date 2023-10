Les fans d’EastEnders exigent que le personnage « vil et gaspillé » soit supprimé du savon alors que Freddie est grillé par les flics et forcé de quitter Walford

Les fans d’Eastenders ont exigé qu’un personnage « ignoble et gaspillé » soit supprimé du feuilleton – alors que Freddie a été grillé par la police et forcé de quitter Walford.

À la fin de l’épisode de mercredi, Freddie – joué par Bobby Brazier – a été arrêté pour tentative de meurtre après avoir attaqué Theo Hawthorne lorsqu’il l’avait surpris en train d’essayer de violer Stacey Slater.

L’épisode de ce soir a vu Freddie interrogé par police à la gare, avec Jean Slater à ses côtés comme adulte approprié pour l’aider à faire les grillades.

Freddie a ensuite été libéré sous caution dans l’attente d’enquêtes plus approfondies, et Jean a informé Freddie qu’il devrait aller rester avec sa mère, Little Mo, jusqu’à ce que les choses se calment.

Alors que Freddie était réticent à y aller, il a finalement reconnu qu’il avait besoin d’espace pour la tête, et après s’être excusé avec son meilleur ami Bobby Beale et avoir dit au revoir à sa famille, Freddie est parti dans le taxi avec un sourire aux lèvres.

Les téléspectateurs d’EastEnders étaient tristes de voir le personnage partir, d’autant plus qu’un certain nombre d’entre eux souhaiteraient que ce soit un autre résident de Walford qui parte.

Il semble que Bernie Taylor – joué par Clair Norris – ait bénéficié du soutien de quelques téléspectateurs ces dernières semaines, et ils ont partagé leur mécontentement à l’égard du personnage sur les réseaux sociaux.

Après que Bernie ait fait une remarque méchante sur la situation avec les Slaters dans le café dans l’épisode de ce soir, un téléspectateur d’EastEnders a tweeté : « Je ne supporte pas Bernie depuis qu’elle a commencé à travailler dans le café. Transformé en un vieux corps occupé, et pas du genre amusant !

Un autre a fait rage : « Quoi que les #eastenders aient fait à Bernie, s’il vous plaît, peuvent-ils l’annuler ??? C’est un personnage tellement ignoble et inutile maintenant.

Un troisième a ajouté : « Bernie est tellement critique envers quelqu’un de si jeune. »

Pendant ce temps, un quatrième a récemment commenté : « Je ne supporte plus Bernie. »

Le départ de Freddie coïncide avec le fait que Bobby, 20 ans, prend du temps dans le calendrier de tournage chargé du feuilleton pour se concentrer sur sa participation à Strictly Come Dancing de cette année.

EastEnders est diffusé sur BBC Un et est disponible sur BBC iPlayer.