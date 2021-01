Les fans d’EASTENDERS ont repéré une erreur déconcertante hier soir alors que Phil Mitchell payait un FIVER pour un jus d’orange dans le Queen Vic.

The Walford hardman – qui est joué par Steve McFadden dans le feuilleton de BBC One – s’est associé à son ex Sharon pour assassiner Ian Beale pour se venger de leur fils mort Dennis.

Mais comme Phil a donné à Sharon un sac de poudre blanche pour mettre fin à Ian, il l’a caché avec un billet de cinq livres et lui a demandé un jus d’orange sans changement – et cela a laissé les fans perplexes.

L’un d’eux a écrit: «Vous me dites donc que Phil Mitchell a payé cinq pour un verre de jus d’orange.»

Un autre a ajouté: « Blimey 5 £ pour un jus d’orange, je veux dire que je connais son London East End mais wow pense que Phil s’est fait arnaquer même pas de glace!

Un troisième fan stupéfait a déclaré: «Phil at-il vraiment payé 5 £ pour un verre de jus d’orange chez Eastenders? Je sais que les prix à Londres sont fous mais ça prend les p * ss.

Sharon organisera un dîner mortel pour Ian dans des scènes qui seront diffusées plus tard cette semaine alors qu’elle tentera une dernière fois de le tuer avec les médicaments que Phil lui a donnés.

Quand Ian semble se méfier de ses motivations, Sharon le convainc qu’elle est amoureuse de lui et parle de consommer enfin leur mariage.

Avec Ian à bord, les téléspectateurs verront alors Sharon se préparer pour le dîner et regarder à travers les possessions de Denny pour la stimuler.

Sharon Watts d’EastEnders va assassiner Ian Beale après que Phil Mitchell utilise la mort de Dennis pour la convaincre

Mais sa dernière tentative de meurtre se déroulera-t-elle comme prévu?

Sharon empoisonne lentement Ian depuis le jour de Noël, quand il a été révélé qu’elle savait tout sur son rôle dans la mort de Denny sur le bateau.

Max Branning a récemment tenté d’exposer les sinistres plans de meurtre de Sharon à Ian après avoir remarqué à quel point il avait l’air malade, mais cela est entré dans une oreille et dans l’autre.