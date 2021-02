Les fans d’EASTENDERS ont été stupéfaits alors que Max exposait Sharon pour avoir tenté de tuer Ian – devant tout le pub.

Ian – joué par Adam Woodyatt dans le feuilleton de la BBC – a survécu à la dernière tentative de meurtre de Sharon et a fui Walford le mois dernier.

Max Branning devient déterminé à découvrir la vérité et quand il voit la police parler à Bobby, il demande s’il y a des nouvelles sur Ian.

Linda dit alors à Sharon que Max est en mission pour découvrir qui a attaqué Ian dans le Queeen Vic.

Quand Max interroge Sharon, elle lui dit qu’il essaie seulement de prouver l’innocence de Tina pour récupérer Linda.

Cependant, les choses commencent vraiment lorsque Bobby et Kathy Beale arrivent pour mettre les dépliants manquants pour Ian.

Kathy dit à Sharon: «Je vais juste en mettre quelques-unes ici, si cela vous convient.

« Je veux dire, nous devons tous faire ce que nous pouvons, et toute information que nous pouvons obtenir ne peut que nous aider à le récupérer. Et c’est ce que nous voulons, n’est-ce pas?

«À moins que tu ne sois heureux qu’il reste porté disparu, pour que tu puisses mettre la main sur son argent et son pub.

Sharon est énervé et dit: « C’est une chose horrible à dire. »

Kathy ne recule pas et dit: « Oh, alors tu le veux à l’époque. Vas-y, dis-le. »

Max lâche alors la bombe – et tout le pub est choqué.

Max dit: « Elle n’a pas besoin de le dire. Elle veut qu’il revienne. Pour qu’elle puisse l’achever. Je veux dire que c’est vrai, n’est-ce pas Sharon. Ce n’est pas Tina qui a essayé de tuer Ian. C’était toi. »

Les téléspectateurs ont été choqués par les scènes, une personne disant: « Je viens de regarder #EastEnders sur BBC iPlayer. Max a laissé sortir le chat meurtrier du sac! Comment Sharon va-t-elle parler gentiment pour sortir de celui-ci?!? »

Un autre a ajouté: « Sharon ne rit plus maintenant, c’est elle »

Un troisième a fait remarquer: « Sharon n’essaye même pas d’agir comme si elle était préoccupée par Ian. Pas étonnant que Max soit sur elle »

Les téléspectateurs d’EastEnders savent que Ian a secrètement rendu visite aux médecins dans des scènes récentes – et a obtenu la preuve que Sharon l’empoisonne.

Le mouvement de choc de l’homme d’affaires est venu après que de plus en plus d’habitants de la place ont remarqué à quel point il avait l’air malade – et Max a suggéré que Sharon pourrait l’empoisonner.

Ian a ensuite réussi à rattraper Sharon quand elle a lancé son dîner mortel la semaine dernière, en lui disant de manger elle-même certaines des pâtes empoisonnées.

Une confrontation s’ensuit alors que Sharon a forcé Ian à admettre avoir tué son fils Dennis Mitchell.

Ian a supplié Sharon de croire que c’était un accident tragique, mais la propriétaire n’en avait rien et lui a dit qu’il méritait de mourir dans des scènes émotionnelles.

Les téléspectateurs ont ensuite regardé Ian se rendre à la station de métro, jeter son téléphone et dire adieu à Walford.