Les fans d’EastEnders en larmes alors que Ruby Allen subit silencieusement une fausse couche dévastatrice avec sa belle-fille Lily

Les fans d’EASTENDER sont en larmes après que Ruby Allen ait fait une fausse couche en silence dans l’épisode de ce soir.

La femme d’affaires millionnaire – qui est interprétée par l’actrice Louisa Lytton dans le feuilleton de la BBC – souffre d’endométriose et aura du mal à concevoir et à mener un bébé à terme.

BBC

Ruby perd sa grossesse devant sa belle-fille[/caption]

Ce soir, on lui a dit qu’elle était enceinte – mais qu’elle perdrait bientôt sa grossesse.

Elle a annoncé la nouvelle à son mari Martin : « J’étais en retard mais je l’ai simplement ignoré. C’est le truc avec ça.

« J’ai arrêté de faire confiance à mon corps pour faire des trucs de femmes normales. Cela arrivera aujourd’hui ou demain. Il est si tôt que ce sera juste comme une période lourde. Ce n’est tout simplement pas censé être.

Plus tard, alors que Ruby essayait de se distraire en regardant la télévision, l’école de Lily a appelé et lui a dit qu’elle était tombée malade et qu’elle devait être récupérée.

Et il est vite devenu clair que Lily n’était pas seulement malade, mais qu’elle était victime d’intimidation par Amy Mitchell.

Cela a fait ressortir le côté maternel de Ruby et elle a protégé sa belle-fille en affrontant Amy.

« Tu as raison d’avoir l’air inquiète », a-t-elle dit à l’écolière voyou.

« Qui pensez vous être? Vous pensez que vous êtes quelque chose de spécial, n’est-ce pas ? Eh bien, vous n’êtes pas – vous êtes un tyran.

« Et les intimidateurs ne sont pas spéciaux, ils sont faibles, ils manquent d’assurance et ils ne s’aiment pas beaucoup. Est-ce vraiment qui vous êtes ?

Après avoir remis Amy à sa place, Ruby est revenue et a manqué de peu Amy en découvrant sa note d’inquiétude dans la boîte de ne jamais être mère.

« Tu n’as pas à t’inquiéter, tu feras une super maman un jour, » lui dit Lily.

Mais alors que Ruby est allée chercher du pop-corn pour eux deux, elle a ressenti une douleur et sa fausse couche a commencé.





Elle se blottit contre sa belle-fille sur le canapé alors qu’elle traversait sa douleur en silence.

Et les téléspectateurs ont eu le cœur brisé pour elle.

L’un d’eux a écrit: « Pauvre Ruby, 2 fausses couches (jusqu’à présent) De peur que cette fois elle ne puisse blâmer Stacey »

Un deuxième a déclaré: « Ruby commence à faire une fausse couche »

Un autre a ajouté : « Cela ne va probablement pas durer mais j’aime ce nouveau lien grandissant entre Ruby et Lily »