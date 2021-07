Les fans d’EastEnders en larmes alors que Nancy Carter est larguée par Zack Hudson – et envisage de fuir Walford

Les fans d’EASTENERS sont en larmes pour Nancy Carter après que Zack Hudson a rompu avec elle – et elle a décidé de quitter Walford.

L’entraîneur personnel – qui est interprété par l’actrice Maddie Hill dans le feuilleton de la BBC – a fondu en larmes après que Zack lui ait dit qu’ils étaient mieux en tant qu’amis.

Elle ne savait pas que son père Mick avait forcé Zack à rompre avec elle après avoir découvert qu’il était en partie responsable de son délit de fuite.

Zack était dans la voiture avec la sœur de Nancy, Frankie, lorsqu’elle l’a renversée accidentellement – ​​et il l’a obligée à le couvrir.

Cependant, le plan de Mick s’est retourné contre lui – et Nancy a eu le cœur brisé et a décidé qu’elle ne pouvait pas rester à Walford.

En pleurant sur l’épaule de son père, elle lui dit : « Désolée j’aurais dû t’écouter, de toute façon je pars en voyage.

« Il n’y a rien qui me retient ici – autant m’amuser. Je dois faire quelque chose.

« Nous venons juste de commencer à nous voir et ça a déjà mal tourné. Je ne pensais pas que c’était sérieux et maintenant je me rends compte que je l’aime vraiment beaucoup.

« J’aurais dû le voir venir vraiment – ​​regardez-moi – j’ai 27 ans, je suis divorcé et je vis avec mes parents.

« Qu’est-ce qui ne va pas chez moi? Il y a eu ce moment ce matin quand nous nous sommes réveillés, c’était comme cinq secondes et je me sentais tellement calme.

« En fait, je pensais que je me sentais vraiment heureux en ce moment – ​​je suis tellement idiot. Je veux juste qu’une bonne chose m’arrive juste une fois.

Les téléspectateurs ont eu le cœur brisé pour elle.





L’un d’eux a écrit : « J’ai 27 ans, je suis divorcé et je vis avec mes parents. Qu’est-ce qui ne va pas chez moi? Il y a eu ce moment où nous nous sommes réveillés et je me suis juste senti heureux. Cela a duré environ 5 secondes. Je veux juste qu’une bonne chose m’arrive, juste une fois » Aw Nancy #Eastenders «

Un deuxième a déclaré : « Je suis triste pour Nancy.

Un autre a ajouté: « Je ne pense pas que je veux être ami avec quelqu’un comme toi » Aw Nancy #Eastenders », suivi d’un emoji en pleurs.