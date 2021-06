Les fans d’EastEnders en larmes alors que Mila confronte sa mère à la douleur des MGF

Les fans d’EASTENERS sont en larmes après que Mila se soit ouverte sur la douleur qu’elle a endurée pendant FMG.

La barmaid – qui est interprétée par l’actrice Ruhtxjiaih Bellenea dans le feuilleton de la BBC – a finalement trouvé le courage de confronter sa mère pour lui avoir fait subir l’horrible épreuve de la mutilation génitale féminine lorsqu’elle était enfant.

« Quand vous m’avez parlé du voyage pour rencontrer une nouvelle tante, j’étais tellement excitée », a-t-elle déclaré.

«Et quand j’ai vu toutes ces filles là-bas, j’ai pensé que ça allait être comme une fête.

« Je me suis assis dans cette horrible pièce avant que ces tantes ne m’emmènent – ​​et vous m’avez laissé partir seul.

« Ces tantes qui me clouent au sol, me coupent – ​​personne ne devrait avoir à subir ça. »

Alors que sa mère essayait de le justifier en insistant sur le fait que la douleur était inférieure à la honte de ne pas être coupée – Mila l’a perdu.

« Ce n’est pas vrai – la douleur ne s’arrête pas », a-t-elle déclaré.

« Il y a des moments où je suis à l’agonie. Il y a tellement de choses que je ne peux pas faire parce que quelqu’un a attaqué mon corps quand j’étais enfant.

« Vous dites que cela vous rend pur – c’est un mensonge. Vous savez que c’est mal – c’est pourquoi vous n’en parlez pas.

«Et quand je l’ai mentionné devant Kathy, j’ai vu ton visage, j’ai vu ta honte. Cela doit cesser.

«Vous m’avez chassé parce que j’étais gay – je me suis construit une autre vie et Kioni aussi, et vous aussi. On s’est maman, on peut faire ça ensemble, s’il te plaît.

« S’il te plaît, ne les laisse pas lui faire ce qu’ils m’ont fait. »

Les fans étaient en larmes sur les scènes.

Mila ici me brise encore le coeur #EastEnders pic.twitter.com/0ltBbmcgZP – Shannon (@shortysbar7) 1 juin 2021

L’un d’eux a écrit : « Waouh ! Encore une performance incroyable de Ruhtxjiaïh Bèllènéa. Elle mérite de remporter des prix pour cette SL. Son jeu d’acteur a été incroyable et tellement émouvant.

Un deuxième a déclaré: « Une scène si déchirante… un jeu d’acteur incroyable »

Un autre a ajouté : Mila se souvient de son épreuve de MGF »

Cependant, Kioni a entendu la conversation et s’est enfuie dans la rue – et au moment où Mila est revenue, sa mère a été emmenée dans une voiture de police.