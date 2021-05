Les fans d’EastEnders en larmes alors que Ben Mitchell et Callum Highway se marient ENFIN

Les fans d’EASTENDERS sont en larmes après le mariage de Ben Mitchell et Callum Highway.

Le mécanicien et le policier – qui sont interprétés par les acteurs Max Bowden et Tony Clay dans le feuilleton de la BBC – se sont mariés dans des scènes émotionnelles après que Ben ait décidé de se présenter après que sa fille Lexi ait révélé qu’elle ne croyait pas en l’amour.

7 Ben et Callum se sont enfin mariés et ont eu des fans en larmes

Debout dans sa salopette, le couple a échangé ses vœux devant certains de leurs amis et de leur famille.

Ben lui a dit: «Tu es le plus beau homme que je connaisse et je connais beaucoup d’hommes.

«Avant notre première rencontre, je vous ai dit que vous me voyez, que vous me comprenez. Vous avez toujours et je sais que je me trompe, assez souvent aussi, et parfois vous vous trompez.

«Mais quand tu le fais, je te pardonne. Quand je suis avec toi, je vais mieux. Je suis entier. C’est moi qui ai terminé.

7 Ben oublie ses vœux dans sa veste mais improvise bien

7 Les vœux de Callum ont fait pleurer les fans

Callum a répondu: « Ce n’est pas seulement ce sourire effronté, ou le fait que vous êtes un bon gobby, et peut-être un peu brisé.

«Mais tu m’as appris à Ben que peu importe ce que ma tête me dit de toujours suivre mon cœur et aujourd’hui je ne peux penser à rien d’autre.

«Avant toi, c’était comme si j’avais été mal assemblé. Tu m’as pris morceau par morceau et m’a remis ensemble comme j’aurais dû l’être.

« Je promets de parler honnêtement et d’écouter, parfois. Mais surtout de se rappeler que je suis nous. Avant toi Ben j’étais tellement seul mais je ne suis plus seul. »

7 Callum a dit à Ben qu’il ne se sentait plus seul

7 Ben a dit qu’il se sentait entier avec Callum

Avec cela, ils ont été prononcés mari et mari – et les téléspectateurs ont fondu en larmes.

L’un d’eux a écrit: « Les vœux de Ben m’ont brisé! Les vœux de Callum m’ont détruit! Ils étaient si beaux. »

Un second a déclaré: « C’était un si beau moment. Ben et Callum sont officiellement MARI! »

Un autre a ajouté: « Awwww Ben et Callum me font pleurer avec leurs vœux. »

7 Ils étaient prononcés mari et mari

7 Lexi était très heureuse alors qu’elle célébrait avec des confettis

Plus tard dans l’épisode, Ben a confronté Callum à propos de son travail avec la police pour abattre Phil.

Cependant, Ben est intervenu en arrêtant Phil dans son chemin de guerre, disant que Callum était maintenant son mari.

Une Whitney en colère est entrée dans les Mitchell et Kat dans la rue – mais qui a-t-elle frappé?

EastEnders continue jeudi à 19h30 sur BBC One.