Les fans d’EastEnders élaborent un nouveau couple après que Freddie Slater ait embrassé un résident très surprenant de Walford

Les fans d’EASTENDERS sont convaincus qu’il va y avoir une nouvelle relation choc à Walford après un baiser surprise dans l’épisode de ce soir.

Les résidents ont célébré le mariage de Kathy Beale et Rocky Cotton.

Bbc

Les fans d’EastEnders pensent que Freddie pourrait avoir un nouvel intérêt amoureux…[/caption]

Le couple s’est marié lors d’une cérémonie dramatique, puis est retourné à Walford en calèche.

Alors qu’ils se dirigeaient vers les rovers pour leur réception, le petit-fils de Kathy, Bobby, voulait essayer la calèche.

Il s’est assis avec son meilleur ami Freddie, s’émerveillant de la façon dont les gens voyageaient dans les choses avant que les voitures ne soient inventées.

Mais alors qu’un couple passait, ils ont crié des félicitations à Bobby et Freddie – les prenant pour des jeunes mariés.

Un Bobby nerveux a dit: « Oh, ils ont pensé à toi et moi parce que nous sommes là-dedans, nous sommes comme … »

Freddie lui a dit: « Tu pourrais faire bien pire Bob. »

Il a ensuite planté un énorme bisou sur lui et le couple s’est assis en riant dans le cheval et la calèche.

Mais les fans pensent que c’est un indice de ce qui va arriver et les amis vont développer plus qu’une amitié et devenir un vrai couple.

L’un d’eux a écrit : « Ils s’embrassent. Freddie a embrassé Bobby !

Un deuxième a déclaré: « Pour être juste, Bobby et Freddie vont bien ensemble !!. »

Un autre a ajouté: « Cette scène Bobby et Freddie a fait fondre mon cœur. »