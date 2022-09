Les fans d’EastEnders disent tous la même chose à propos d’Eve Unwin

Peu d’habitants d’Albert Square ont réussi à être unanimement salués par les fans de savon.

Cependant, de nombreux téléspectateurs d’EastEnders se sont rendus sur un forum Digital Spy avec le même commentaire sur Eve Unwin.

Bbc

Eve Unwin a fait sa première apparition dans EastEnders en octobre 2021[/caption]

Bbc

Elle a été présentée comme l’épouse de Stacey Slater – mais c’était un mariage de convenance[/caption]

Bbc

Elle a depuis exploré son potentiel romantique avec Suki Panesar[/caption]

L’actrice Heather Peace a fait ses débuts à Walford en octobre 2021, lorsqu’elle a rejoint la gamme de savons en tant qu’épouse de Stacey Slater, ancienne condamnée et avocate.

Depuis qu’elle a épousé Stacey afin d’être libérée sous condition, Eve a progressivement trouvé sa marque dans le quartier fictif de Londres.

Mieux encore, le personnage coriace a réchauffé le cœur de nombreux fans alors qu’elle tente d’être présente pour une Suki Panesar culpabilisée, avec qui elle partage une relation amoureuse.

Plusieurs téléspectateurs de BBC One se sont tournés vers le forum Digital Spy avec la même remarque à propos d’Eve.

Plus d’histoires d’EastEnders “À NE PAS MANQUER” Les fans d’EastEnders préparent la sortie de Janine Butcher après que sa fille l’a trahie OH BÉBÉ Le choc d’EastEnders alors que Janine Butcher prend une décision après une bombe de grossesse

Selon eux, Eve a contribué à maintenir EastEnders à flot.

“Est-ce que c’est moi qui aime Eve en tant que personnage ? Elle apporte tant de chaleur et d’humour à la série, mais peut aussi très bien faire du drame”, a écrit un spectateur.

Ils ont ajouté: “Heather Peace est une si grande actrice et j’espère vraiment qu’elle restera avec EE pendant un certain temps.”

“Je sais qu’elle a eu beaucoup d’autres rôles dans le passé et qu’elle n’aurait probablement pas de mal à trouver du travail, mais je pense qu’Eve est un si grand personnage avec un potentiel pour un avenir à long terme dans la série.”





Un autre téléspectateur a rapidement répondu : « D’accord avec tout ce que vous avez dit. Elle est excellente”, comme un troisième a écrit : “C’est un bon personnage, toujours plaisir à la regarder.”

“Je l’aime. Vraiment une bonne actrice et un bon personnage », a fait l’éloge d’un autre.

Un fan a expliqué: «Elle est en fait une telle révélation pour moi. J’ai roulé des yeux en voyant Stacey recevoir une “femme” et j’ai pensé qu’elle serait juste là pour choquer et ensuite partir, mais c’est un personnage vraiment nuancé.

«Elle interagit très bien avec tant de personnages et elle se sent comme une vraie personne. Elle agit comme une vraie personne, elle s’habille comme une vraie personne et elle parle comme une vraie personne.

“Tant de personnages d’EE sont devenus des caricatures d’eux-mêmes, mais Eve est vraiment quelqu’un que vous pourriez rencontrer dans n’importe quel pub local et finir par avoir une bonne conversation.”

Un autre téléspectateur a fait écho: «Elle s’intègre sans effort dans la série et tire le meilleur parti de chaque personnage avec lequel elle interagit, qu’il s’agisse d’agir comme un équilibre dans les drames de la maison Slater, de montrer un côté plus humain à Suki, de simplement s’asseoir dans le pub discutant avec à peu près n’importe qui.

«Elle est exactement le genre de personnage qui manque cruellement à EastEnders ces dernières années – facile à comprendre et dont il faut se soucier. J’espère qu’elle restera longtemps dans le coin. »

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

“Elle est fabuleuse l’un des meilleurs ajouts au casting depuis longtemps”, a commenté un dernier fan d’EastEnders.

Mais alors que de nombreux fans ont convenu qu’Eve était une bouffée d’air frais dans le programme de longue date, l’un d’eux a admis qu’il avait peur de la voir se rapprocher de Suki.

“J’aime bien Eve, mais avec elle se rapprochant de Suki, j’ai l’impression terrible qu’elle va découvrir le meurtre et Ravi va la tuer pour garder son secret”, ont-ils spéculé.

Comme mentionné ci-dessus, Suki et Eve ont essayé d’explorer leur potentiel romantique ces dernières semaines – ce qui a toujours été un défi pour la femme d’affaires alors qu’elle lutte pour accepter sa sexualité.

Bien qu’elle soit souvent mal accueillie, Eve continue de rester pour Suki.

En savoir plus sur le soleil ‘je suis perdu’ Un réfugié ukrainien s’ouvre sur le chagrin après avoir été largué par le rat amoureux britannique FRÉQUENCE DE DÉPENSES Une femme qui a acheté un manoir avec 6 millions de livres sterling donné par erreur lui donne une raison bizarre

Cela pourrait-il la mettre en danger alors que le gangster Ravi Gulati est en liberté ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

Bbc

Les fans d’EastEnders ont unanimement félicité Eve sur un forum[/caption]

Bbc

Mais sa connexion avec Suki pourrait-elle la mettre en danger ?[/caption]