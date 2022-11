Les fans d’EastEnders dévastés alors que Lola Pearce ment à sa fille Lexi

Les fans d’EASTENDERS sont dévastés après que Lola Pearce ait menti à sa fille Lexi ce soir.

La coiffeuse – qui est jouée par l’actrice Danielle Harold dans le feuilleton de la BBC – était déterminée à ne pas dire à sa fille qu’elle est en train de mourir d’une tumeur au cerveau.



Lola était déterminée à ne pas dire à sa fille qu'elle est mourante

Mais ce soir Lexi a découvert la vérité

Mais ce soir, Lexi a découvert la vérité après avoir ouvert une lettre adressée à sa mère.

La jeune fille s’est enfuie, luttant pour faire face à la nouvelle que le cancer de sa mère n’avait pas été traité avec succès.

Lorsque Lola a retrouvé sa fille, elle a réalisé que Lexi savait tout – mais après l’avoir ramenée à la maison, elle lui a quand même menti.

“Tu pourrais, si ça ne marche pas, tu pourrais mourir ?” Lexi lui a demandé, ajoutant: “Oui ou non?”

Lola a pris la décision de mentir à sa fille au sujet de son diagnostic.

“Regardez-moi maintenant, moi et vous – non, je ne vais pas mourir”, a-t-elle déclaré.

Lexi a promis qu’elle ne laisserait jamais sa mère partir – même si elle avait besoin d’aller aux toilettes – laissant Lola émue.

L’un d’eux a écrit: “Cette scène lola et lexi était déchirante.”





Un deuxième a déclaré: «Je savais que Lexi se sentirait blessée et trahie. Lola a menti à Lexi deux fois mais elle voulait la protéger.

Un autre a ajouté: “La petite fille qui joue Lexi est une petite star.”

EastEnders a travaillé en étroite collaboration avec Hope Support Services sur les scènes diffusées cette semaine, pour s’assurer qu’elles sont représentées de la manière la plus réaliste et la plus sensible possible pour tous les enfants dont les parents sont en phase terminale.

Lorna Russell, responsable de la sauvegarde chez Hope Support Services, a déclaré : « C’est formidable de travailler avec Danielle (Lola) et Isabella (Lexi) sur ce scénario.

“De nombreuses familles comprendront à quel point cela peut être pénible pour les enfants lorsqu’une personne qu’ils aiment a un cancer, nous sommes donc ravis de voir EastEnders se concentrer sur la façon dont Lexi est affectée par la tumeur au cerveau de Lola.”