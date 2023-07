Les fans d’EastEnders ‘déterminent’ qui mourra à Noël et partagent une théorie effrayante

Les fans d’EastEnders ont deviné qui sera mort d’ici Noël – alors qu’ils théorisent une histoire choquante.

Le feuilleton basé à Londres n’est pas étranger à un complot de Noël choquant.

Bbc

Les fans de la série pensent que le personnage Theo Hawthorne interprété par William Ellis sera impliqué dans la mort de Noël[/caption] Bbc

D’autres pensent également que la star de longue date Stacey Slater jouée par Lacey Turner aura un rôle à jouer[/caption]

En fait, il est connu pour une variété de décès incroyables survenus autour de la saison des fêtes.

Maintenant, les fans ont une nouvelle théorie sur qui sera exclu de la série.

Un amateur de savon a décrit son idée en profondeur en déclarant : « Tout d’abord, je pense que le corps est Théo.

« Je pense qu’il deviendra tellement obsédé par Stacey qu’il se présentera le jour de Noël en costume et boutons de manchette en pensant qu’ils vont se marier.

« La personne qui le tue est… Nish.

«Nous avons été programmés pour détester Nish depuis le début.

« Les scénaristes l’ont vraiment dépeint comme un mal.

« Je pense qu’il tuera Theo après être entré et l’avoir vu attaquer Stacey et les filles.

« Il sait qu’il ira en prison à vie maintenant (même pour homicide involontaire) alors les filles l’aident à cacher le corps quelque part. »

D’autres fans ont accepté, l’un d’eux commentant: « Oh mon dieu, ça a du sens. Bc Stacey semblait la plus horrifiée de toutes et avait du sang sur les mains.

Un autre a ajouté: « Donc, c’est une théorie sur Noël lol. »

Certains n’étaient pas si convaincus, l’un d’entre eux se plaignant : « Je ne pense pas que Nish soit le genre de personnage qui pourrait (ou devrait) avoir un arc de rédemption.

« S’il devait tuer Theo, ce ne serait pas pour une raison héroïque, il protégerait probablement ses propres intérêts d’une manière ou d’une autre. »

Cela vient après que le spectacle ait fait un premier EastEnders, plus tôt cette année, montrant un flash-forward à Noël.

Au lieu de montrer une scène joyeuse, les fans de la série ont été choqués d’apprendre qu’il y avait un décès et que six des personnages les plus appréciés de Walford étaient impliqués.

Linda Carter (Kellie Bright), Suki Panesar (Balvinder Sopal), Stacey Slater (Lacey Turner), Denise Fox (Diane Parish), Sharon Watts (Letitia Dean) et Kathy Beale (Gillian Taylforth) sont réunies sur le corps avec Sharon en robe de mariée.

D’autres théories ont également tourbillonné autour de la place, alors que la mort de Noël se profile.

Bbc

Les fans pensent que Theo deviendra obsédé par Stacey et Martin[/caption] Pennsylvanie

La théorie vient après que le feuilleton ait fait son premier flash-forward à Noël[/caption]