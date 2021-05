Les fans d’EASTENDERS ont lancé une erreur « incroyable » lorsque Bailey Baker a été renvoyée chez elle dans sa famille après sa disparition.

Le jeune – joué par Kara-Leah Fernandes dans le feuilleton de la BBC – s’est rendue sans abri le mois dernier, après avoir réalisé que sa famille n’avait pas les moyens de se nourrir.

7 Bailey Baker a finalement retrouvé sa famille après s’être enfuie de chez elle le mois dernier à EastEnders Crédit: BBC

Au cours des dernières semaines, le père Mitch Baker, la belle-mère Karen Taylor, le frère Keegan et la demi-soeur Bernadette ont désespérément essayé de la retrouver.

Bailey a été juste sous leur nez alors qu’elle a récemment installé un camp dans le lotissement d’Arthur.

Amy Mitchell savait où elle se trouvait et a volé des bonbons au marché pour qu’elle ait quelque chose pour la maintenir.

Cependant, Denise Fox a remarqué le comportement étrange d’Amy après que l’écolière lui ait dit qu’elle ne serait pas à la maison pour dîner parce qu’elle avait commencé un club d’échecs.

7 Amy a dit qu’elle devait aller au club d’échecs après l’école, alors qu’elle allait réellement voir Bailey Crédit: BBC

7 Denise se méfiait d’Amy et a décidé de la suivre Crédit: BBC

Le propriétaire du coiffeur a décidé de la suivre pour voir ce qu’elle faisait – et s’est retrouvé dans les lotissements.

Les filles venaient d’accepter qu’Amy volerait de l’argent dans le portefeuille de papa Jack afin que Bailey puisse payer un billet de train pour aller séjourner chez l’amie de sa mère à Liverpool.

Alors qu’Amy ouvrait la porte du hangar pour rentrer chez elle, une Denise, peu impressionnée, se tenait dehors à l’attendre.

Elle a été choquée quand elle a vu Bailey assis par terre, entouré de toutes ses affaires.

7 Amy a gardé l’emplacement de Bailey secret du reste de la place Crédit: BBC

7 Denise a retrouvé Bailey après avoir suivi Amy dans les attributions Crédit: BBC

Mais les fans de l’émission à succès ne pouvaient pas comprendre pourquoi personne n’y avait regardé plus tôt.

L’un d’eux a écrit: « Ahhh les allotissements! C’est drôle comment, après tout ce temps, personne n’a pensé à regarder là-bas? C’est le seul endroit d’EastEnders où quiconque s’enfuit, va toujours! #EastEnders. «

Un autre a dit: « Les attributions? Pas comme si quelqu’un s’y était caché auparavant. #EastEnders. «

Un troisième a ajouté: « Dans l’histoire des personnes portées disparues à Eastenders, elles sont toujours aux attributions. Quand apprendront-elles … #EastEnders. «

7 Bailey prévoyait de se rendre à Liverpool Crédit: BBC

Plus tard dans l’épisode, Bailey a retrouvé sa famille et elle a promis qu’elle n’irait plus jamais rien de tel.

Pendant ce temps, d’autres téléspectateurs se sont évanouis devant un Zack Hudson aux seins nus alors qu’il montrait ses abdos ciselés dans les premières scènes de la série.

Le dames a eu de la chance hier soir, mais les choses se sont brutalement terminées lorsque la sœur Sharon a prétendu avoir une IST.

Sharon a crié à travers le palier à Zack: « J’ai ta crème!

7 Les fans pensaient que la famille de Bailey aurait vérifié l’attribution Crédit: BBC

« Le pharmacien a dit que si vos verrues ne disparaissaient pas d’ici la semaine prochaine, vous devrez vous rendre à la clinique … »

Elle a ensuite dit à son stand d’un soir: « Ce qui est à lui est à toi … »

Son rendez-vous a sauté du comptoir de la cuisine et s’est enfui avec embarras.

Zack a ensuite rejoint Sharon dans la cuisine avec juste son jean et a dit à sa sœur: « Je l’aimais bien … »

Regardez le prochain épisode d’EastEnders ce soir à 19h30 sur BBC One