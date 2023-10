Les fans d’EastEnders dénoncent une erreur flagrante alors que les photos osées de Stacey Slater sont publiées partout dans Walford

Les fans d’Eastenders ont souligné une erreur embarrassante lorsque les photos torrides de Stacey Slater ont été publiées partout dans Walford.

Comme les téléspectateurs le savent, Theo Hawthorne (William Ellis) harcèle Stacey (Lacey Turner) depuis des mois maintenant.

Les photos osées de Stacey ont été publiées partout à Walford[/caption] bbc

Les téléspectateurs ont souligné une erreur majeure : beaucoup se sont demandé pourquoi il n’y avait pas de vidéosurveillance pour voir qui avait affiché les images.[/caption]

Mais les choses ont empiré hier soir lorsqu’il a décidé d’accrocher des clichés osés de Stacey partout sur la place pour que tout le monde puisse les voir.

Stacey a pris la photo provocante alors qu’elle était sur la plateforme Secret Cam inspirée d’OnlyFans.

Le protecteur Martin a commencé à retirer toutes les photos et il a demandé à sa famille et à ses amis de l’aider également.

Plus tard, il a révélé les images à Stacey, qui était dégoûtée.

Après avoir été témoin du comportement ignoble de Theo, Stacey a décidé de se présenter au tribunal pour l’audience sur l’ordonnance de protection contre le harcèlement.

Mais les téléspectateurs se sont grattés la tête après avoir remarqué une erreur majeure : beaucoup ont affirmé que la vidéosurveillance aurait pu révéler qui avait mis les images en premier lieu.

Un fan de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a écrit : « Désolé, mais tout le monde a une vidéosurveillance de nos jours, ils pourront découvrir qui a fait cela. »

Un deuxième a ajouté : « Nous sommes en 2023 et on pourrait penser qu’Albert Square aurait un certain nombre de vidéosurveillance ! »

Un troisième a écrit : « Pourquoi personne à Walford n’a de vidéosurveillance ni ne sonne aux portes. Tout serait résolu si facilement s’ils le faisaient. Cette ruelle près du pub pourrait contenir plein de trucs pour commencer ! »

Un quatrième a écrit : « Je ne comprends pas pourquoi ils n’ont pas de vidéosurveillance ?

Un cinquième a ajouté : « Eh bien, la vidéosurveillance leur montrera sûrement qui a mis les photos ?

Plus tard, au tribunal, la famille Slaters est entrée de façon spectaculaire dans la salle d’audience alors que la police présentait son dossier contre Theo.

Bien que Stacey se soit levée et ait décrit tout ce que Theo lui avait fait, le juge ne s’intéressait qu’aux « faits concrets ».

Pour cette raison, l’ordonnance de protection contre le harcèlement criminel a été refusée.

Stacey avait l’air dévastée par le verdict.