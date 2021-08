Les fans d’EastEnders dénoncent le principal trou de l’intrigue avec les plans de voyage de Nancy Carter en Thaïlande

Les fans d’EASTENERS ont dénoncé un important trou dans l’intrigue avec les plans de voyage de Nancy Carter en Thaïlande – mais l’avez-vous repéré?

La barmaid – jouée par Maddy Hill dans le feuilleton de la BBC – n’est plus elle-même après que Zack Hudson (James Farrar) a rompu avec elle la semaine dernière.

4 Nancy Carter a insisté sur le fait qu’elle partait pour la Thaïlande – et avait les nuances pour le prouver

Le père de Nancy, Mick Carter (Danny Dyer), a dit à l’entraîneur personnel de rester à l’écart de sa fille après avoir découvert qu’il était en partie responsable de l’avoir écrasée.

Cependant, le plan de Mick s’est totalement retourné contre elle et elle veut quitter Walford pour l’aider à sortir de son chagrin.

Nancy a agi depuis et ce soir, elle a dit à Mick, Frankie Lewis (Rose Ayling-Ellis) et maman Linda (Kellie Bright) qu’elle était en vacances entre filles avec des filles qu’elle venait de rencontrer.

Le trio était dans le pub en train de s’inquiéter de l’endroit où Nancy pourrait être lorsqu’elle franchissait les portes avec des lunettes de soleil, en sirotant une canette.

Nancy leur a dit: « Eh bien, vous n’aurez pas à vous en soucier pendant un moment parce que je ne serai pas là.

« Je pars pour quelques semaines… »

Apparemment, il y a assez d’hommes là-bas que vous n’avez pas à partager… alors c’est bien n’est-ce pas ? Nancy Carter

Frankie a répondu : « Alors tu vas vraiment en Thaïlande ?!

« Eh bien Magaluf d’abord, j’ai rencontré ces filles et elles ont ce truc de location de villa de dernière minute, oh et apparemment il y a assez d’hommes là-bas que tu n’as pas à partager… Alors c’est bien n’est-ce pas ?

« J’ai un vol matinal de City demain matin, donc je ferais mieux d’aller faire mes bagages.

Mais les fans de la série à succès se sont demandé comment Nancy pourrait se rendre dans le pays d’Asie du Sud-Est compte tenu de la pandémie de coronavirus en cours.

À votre arrivée en Thaïlande, les résidents du Royaume-Uni doivent effectuer une quarantaine de deux semaines dans une installation de quarantaine d’État ou de quarantaine d’État alternative (ASQ).

La Thaïlande et l’Espagne figurent actuellement sur la liste orange du Royaume-Uni, ce qui signifie que toute personne revenant au Royaume-Uni après une visite devra passer un test Covid négatif à son retour, suivi de deux tests PCR et de dix jours d’isolement.

Les fans ont souvent souligné comment les gens pouvaient voyager sur le feuilleton, mais pas nécessairement dans la vraie vie, avec un écrit: « Pourquoi covid n’existe-t-il pas dans #EastEnders? »

D’autres se sont demandé où elle avait obtenu l’argent en demandant : « Est-ce que quelqu’un sait d’où Nancy tire tout cet argent pour qu’elle parte en Thaïlande ?

« Lol. Je ne peux pas imaginer que Sharon la paie autant au gymnase. »

4 Linda a été choquée de lui dire: « Attends une minute jeune femme »

4 Mais papa Mick semblait désireux de rester en dehors du drame au Queen Vic