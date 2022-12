Les fans d’Eastenders demandent que Janine Butcher soit exclue du savon après la transformation majeure du personnage

Les fans d’EASTENDERS ont demandé que Janine Butcher soit exclue du feuilleton de la BBC après avoir remarqué une transformation décevante chez le personnage autrefois impitoyable.

Les téléspectateurs du feuilleton à succès avaient espéré que le retour de Janine l’année dernière reprendrait la séquence vindicative bien connue du personnage. Mais malheureusement, les fans ont été déçus par la transformation “mesquine” et “pathétique” du personnage.

Bbc

Charlie Brooks revient à Eastenders en tant que Janine Butcher[/caption]

À tel point que les téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour exiger que le personnage soit retiré du feuilleton.

L’un d’eux a déclaré: “Lorsque le retour de Janine a été annoncé, j’étais ravi d’avoir un vrai méchant de retour dans la série, mais j’ai l’impression que ce passage n’est pas que Janine est méchante mais plutôt enfantine et mesquine, ce qui a totalement ruiné son personnage.”

Récoltant 246 likes, ce point de vue a rapidement été partagé avec un autre qui a écrit : “J’accepte le temps de GO Janine. Enfantin et mesquin. Oui, cela résume son caractère. Ne pas apprécier son retour à Eastenders.

Un autre a écrit : « Complètement d’accord. Elle a été transformée en cette personne enfantine, mesquine, manipulatrice et jalouse pour un homme ? C’est pathétique.”

En savoir plus sur Eastenders DERNIER ADIEU Premier aperçu des funérailles de Dot révélées dans un épisode émotionnel d’EastEnders CATASTROPHE À VENIR Spoilers Enders: Denise boit de l’alcool pour faire face au comportement de son mari Jack

Charlie Brooks, 41 ans, qui a joué Janine Butcher par intermittence depuis 1999, est devenu un nom familier pour ses exploits crapuleux. A savoir, le meurtre de son mari Barry Evans en 2010.

Le poussant d’une falaise dans une tentative désespérée de profiter de sa richesse en tant que veuve, Janine est devenue le sujet de nombreuses conversations parmi les amateurs de savon.

Et bien qu’il ait joué dans d’autres drames, Charlie a révélé que Janine était devenue une icône au Royaume-Uni. Dans une interview, lorsqu’on lui a demandé ce que les fans avaient tendance à lui crier dessus, elle a répondu : “” Tu as tué Barry ! ” C’est celui que j’obtiens le plus.

Elle a ajouté: «Auparavant, c’était« Voici un dix »du temps de la prostitution. Elle a traversé beaucoup de choses, cette fille.

Bbc

Les fans d’Eastenders ne sont pas satisfaits des tentatives de Janine pour gagner Mick[/caption]

Bbc

Moment emblématique Janine Butcher assassine Barry Evans en le poussant d’une falaise[/caption]