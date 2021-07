Les fans d’EastEnders demandent à Harry Redknapp de se voir proposer un contrat par les patrons du savon après une apparition sur Albert Square

Les fans d’EASTENERS ont demandé à Harry Redknapp de se voir proposer un contrat à durée indéterminée par les patrons du savon après être apparu à Albert Square.

L’ancien entraîneur de football a fait ses débuts dans le feuilleton BBC One hier soir alors qu’il se rendait dans l’emblématique Queen Vic de Walford pour prendre un verre.

6 Les fans ont exigé que Harry devienne un élément permanent du feuilleton BBC One Crédit : BBC

Arrivant dans un style typique, je suis une célébrité… Le gagnant de Get Me Out Of Here, Harry, 74 ans, avait l’air suave dans un costume marron alors qu’il sortait de sa voiture.

Il avait afflué à Walford comme Sonia l’avait promis si l’ami de Rocky, Harry, se présentait, toutes les boissons seraient sur elle au tristement célèbre pub local.

« Tout le monde se moque de vous ! De toutes les personnes que vous pourriez prétendre connaître, pourquoi Harry Redknapp ? Sonia a demandé à Rocky.

Mais elle a été laissée dans un silence stupéfait quand elle a vu la légende lui-même marcher derrière lui, tirant Rocky pour une étreinte.

6 Sonia a été laissée dans un silence stupéfait quand Harry est arrivé Crédit : BBC

6 La star s’est rendue au Queen Vic pour une pinte Crédit : PA

Plus tard dans l’épisode, Harry est entré dans le Queen Vic pour une pinte effrontée, laissant le barman Mick trébucher sur ses mots en essayant de lui parler.

« C’est sur la maison! » dit Mick à Harry, désignant son verre, avant d’essayer désespérément de l’encourager à retourner au pub.

« Harry, il y a toujours une pinte ici, sur nous, pour toi », a poursuivi Mick alors qu’il demandait à la légende du sport de signer le dos de son maillot de football bien-aimé.

« Revenir! » ordonna-t-il alors qu’Harry partait. « Je veux dire, tu es le bienvenu ici. Quand tu veux ! Amène Sandra ! Fais attention à comment tu vas !

6 Harry a été vu en train de prendre un verre sur la place Walford avec son ami Rocky Crédit : BBC

En sortant de la place, Harry a dit à Rocky qu’il allait rencontrer sa femme Sandra, 74 ans, au Savoy et l’a mis en garde contre Sonia.

Les fans ont été tellement impressionnés par l’apparence du savon de la star et ses talents d’acteur – ils se sont tournés vers les médias sociaux pour exiger qu’il devienne un élément permanent.

« Wow quel camée de la légende qu’est Harry Redknapp! » un homme kick a commencé les éloges sur Twitter. « Un ajout fantastique au spectacle.

« Il s’est si bien installé et avait l’air à l’aise et sa rencontre avec Mick au pub était charmante. J’espère qu’il aura un rôle plus permanent à l’avenir. »

6 Les fans ont demandé à Harry de se voir attribuer un « rôle permanent » Crédit : Instagram

Un autre a convenu: « Euh… pourquoi Harry Redknapp n’a-t-il jamais été à EastEnders auparavant? Superbe jeu de la légende! »

« Absolument aimé Harry dans EastEnders ce soir, il s’est parfaitement intégré, totalement naturel au jeu d’acteur », a ajouté un tiers de sa performance.

Alors qu’un quatrième plaisantait, il pouvait s’attendre à un prix télévisé: « Il était bien meilleur que le reste de la distribution ce soir … BAFTA entrant. »

On ne pense pas que Harry revienne au feuilleton pour d’autres apparitions en camée, malgré les souhaits des fans sur les réseaux sociaux.

6 Harry a dit que sa femme Sandra ne regarderait pas son camée Crédit : Getty

Le manager du football a plaisanté plus tôt cette semaine que sa femme bien-aimée Sandra « ne regardera pas » son camée EastEnders – bien qu’elle soit une grande fan de savon.

Bien que Sandra soit une fan de l’émission d’Albert Square, Harry a dit qu’elle ne se connecterait pas pour voir son apparition en camée.

S’exprimant sur Good Morning Britain, Harry a déclaré avant son apparition: « Je suis un vrai East End et très fier de cela.

« Donc, avoir un petit rôle dans la série a été très amusant pour moi. J’ai vraiment apprécié ça.

« Ma femme adore regarder le programme de toute façon – elle ne le regardera probablement pas quand je le regarderai, mais elle le regarde toutes les deux semaines. »

Les téléspectateurs de BBC One verront l’icône du foot remettre un maillot signé West Ham – le club pour lequel il a à la fois joué et dirigé.

D’autres images montrent la légende du foot, 74 ans, les personnages surprenants Terry ‘Rocky’ Cant et Billy Mitchell, interprétés par Brian Conley et le vrai fan de West Ham Perry Fenwick.

Son apparition survient après qu’il a exhorté les patrons du feuilleton à lui donner un rôle dans une interview de Sun on Sunday en janvier.