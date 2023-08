Les fans d’EastEnders « déjà en larmes » alors que l’histoire du cancer d’Alfie Moon démarre – avec un allié improbable à ses côtés

L’histoire du cancer d’ALFIE Moon a débuté ce soir sur EastEnders – et les fans sont déjà en larmes.

Il a été révélé hier qu’Alfie – joué par Shane Richie – recevrait un diagnostic de cancer de la prostate dans un tout nouveau scénario.

Bbc

L’histoire du cancer d’Alfie Moon a débuté ce soir sur EastEnders – et les fans sont déjà en larmes[/caption] Bbc

C’est Phil qui a été un soutien inattendu pour Alfie après l’avoir fait aller à l’hôpital[/caption]

Dans l’épisode de ce soir, Alfie a continué à grimacer et à se tenir le côté après que son fils Tommy l’ait frappé dans l’épisode de lundi.

Phil Mitchell (Steve McFadden) a remarqué et a insisté pour qu’Alfie aille au hôpitalet malgré ses protestations, n’accepterait pas non pour une réponse.

Bien que le couple ne soit pas exactement les meilleurs amis, Phil a accompagné Alfie dans la salle d’attente de l’hôpital et lui a donné un discours d’encouragement après que les médecins aient demandé à Alfie de rester pour qu’ils puissent faire un scanner.

Dans les derniers instants de l’épisode, Alfie a plaisanté sur ses résultats avant que le sourire ne soit effacé de son visage lorsque le médecin lui a dit: « Monsieur Moon, compte tenu de votre scanner et du sang dans vos urines, nous devons exclure la possibilité de la prostate cancer. »

Alors que le classique «duff duff» d’EastEnders commençait, les fans se sont immédiatement tournés vers X – anciennement Twitter pour commenter le début de ce qui sera un scénario émouvant et important.

L’un d’eux a écrit: « C’est bien de voir Phil offrir son soutien à Alfie non seulement à Tommy mais aussi à Alfie santé aussi. Je ne suis pas prêt pour l’histoire de la prostate d’Alfie « aux côtés de pleurs et de cœur brisé émojis.

Un autre a ajouté: « Oh alfie. »

Un troisième a tweeté: « Alfieee nooooooooo. »

Les téléspectateurs verront comment le commerçant du marché accepte la maladie et comment cela affecte ses amis et sa famille.

Le feuilleton travaille aux côtés de Prostate Cancer UK et de Macmillan Cancer Support, ainsi que d’experts dans le domaine pour s’assurer que le scénario est décrit de la manière la plus précise et la plus sensible possible.

Le producteur exécutif de l’émission, Chris Clenshaw, a taquiné un « chemin difficile à parcourir » pour Alfie.

Il a révélé: «Lorsque nous nous sommes lancés pour la première fois dans cette histoire, nous savions qu’il était impératif que nous travaillions aux côtés de Prostate Cancer UK et de Macmillan Cancer Support pour assumer et décrire avec précision une histoire aussi émotionnelle et cruciale pour Alfie, et une histoire à laquelle de nombreux téléspectateurs pourraient s’identifier. Shane a judicieusement dépeint les réalités d’un diagnostic de cancer de la prostate avec grâce et compréhension.

« Nous espérons que cette histoire trouvera un écho auprès du public et que nous la représentons avec autant de sensibilité et de précision que possible. »