Les fans d’EASTENDERS sont dégoûtés de Gray Atkins pour avoir convaincu Whitney Dean qu’il a aidé Tina à s’échapper.

La baby-sitter a été choquée lorsque le fils de Gray a trouvé un billet d’avion pour Tina – forçant Gray à raconter une histoire.

📺 Suivre notre spoiler de savons blog en direct pour plus de nouvelles et de potins sur EastEnders, Coronation Street et Emmerdale…

Il a affirmé que Tina lui avait dit qu’elle ne voulait être contactée par personne avant de l’aider à fuir à l’étranger.

Il a dit à Whitney: «Le problème, c’est que Tina ne veut pas être retrouvée.

«Avant de partir, elle était catégorique, elle ne voulait pas que quiconque sache où elle allait. Et que ce serait quelque part où elle ne pourrait jamais être contactée et jamais trouvée.

«Ce billet doit en faire partie. Vous savez ce que c’est que de se sentir si effrayé, si pris au piège que la seule option est de courir et de disparaître complètement. «

Il a ajouté: «Tina a estimé qu’elle n’avait pas d’autre choix. Il ne s’agit pas de savoir si elle est coupable ou innocente.

«Elle était absolument dévastée que les gens d’ici croient qu’elle en était capable.

«Elle s’est sentie blessée, non soutenue et elle a pris cette décision de se protéger et veut clairement s’y tenir. Alors tu vois pourquoi je ne peux pas le dire à Mick et Linda?

«Cela leur briserait le cœur. Elle a consciemment et délibérément choisi de se couper d’eux.

«Tout ce que j’ai fait, c’est intensifier et aider Tina quand elle était au plus bas. J’étais là pour qu’elle se confie quand personne d’autre ne l’était et que ce n’était pas juste de trahir ses souhaits. Vous comprenez, n’est-ce pas?

« Tina doit être si reconnaissante qu’elle a mis sa confiance en toi, » dit Whitney, tombant amoureuse des mensonges de Gray, crochet, ligne et plomb.

Elle a accepté de garder le secret et Gray a brûlé la lettre.

Des fans horrifiés se sont tournés vers Twitter pour faire rage contre Gray et Whitney.

EastEnders choque alors que Linda Carter trompe Sharon Watts pour qu’elle avoue le complot de meurtre d’Ian Beale

L’un d’eux a écrit: « Gray est un psychopathe absolu ».

Une seconde a déclaré: « Je ne peux plus sérieusement prendre ça @bbceastenders s’il te plait, débarrasse-toi du gris que l’homme est malade #EastEnders. «

Un autre a ajouté: « SHUT up gray #Eastenders. «