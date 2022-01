Les fans d’EastEnders découvrent un indice ahurissant sur l’endroit où Gray Atkins a caché le corps de Tina Carter

Les fans d’EASTENDERS sont convaincus d’avoir repéré un indice sur l’endroit où Gray Atkins a caché le corps de Tina Carter.

Le tueur en série – joué par l’acteur Toby-Alexander Smith dans le feuilleton de la BBC – a assassiné Tina il y a plus d’un an.

Les fans d’EastEnders croient savoir où le corps de Tina sera retrouvé[/caption] Bbc

Les habitants seront choqués par une explosion sur le site de l’ancien restaurant[/caption]

Elle avait découvert qu’il avait assassiné sa femme Chantelle et avait menacé de le dénoncer.

Il l’a étranglée pour l’arrêter – et a ensuite déplacé son corps dans une couverture.

Cependant, il n’a jamais été révélé où Gray a déplacé le corps de Tina.

Mais maintenant, les fans pensent qu’ils ont trouvé une solution et que le corps de Tina sera découvert au restaurant Argee Bhajee de Walford.

Le restaurant a été fermé pendant des années après sa fermeture, mais récemment, la communauté locale a lancé des plans pour le transformer en mosquée et centre communautaire.

Les spoilers de la semaine prochaine ont révélé qu’une explosion déchirerait le restaurant – et les fans sont sûrs qu’elle révélera le corps de Tina.

L’un d’eux a écrit: « Après l’alerte à la bombe, Gray parlait à Kathy et il avait l’air soulagé quand Kathy a dit qu’ils retarderaient les travaux sur la mosquée, donc je pense que c’est là que se dirige l’histoire. »

« Et Shirley de toutes les personnes était celle à qui Bobby et Dana ont remis un dépliant » nous ouvrons « – quand ils l’ont fait, le personnage leur a accordé son sourire annuel et des mots d’encouragement. »

Un deuxième a déclaré: «Évidemment. Je l’ai dit il y a des semaines.

«Gray a eu un moment de panique lorsque la conversion a été autorisée.

Un autre a ajouté: « Il est temps que son corps soit retrouvé. »