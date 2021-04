Les fans d’EASTENDERS ont furieusement critiqué le feuilleton pour «se moquer de la violence domestique» et «saper» la mort déchirante de Chantelle en transformant son mari Gray Atkins en un tueur en série.

Hier soir, les téléspectateurs ont regardé sous le choc le méchant avocat poussant Kush Kazemi devant un tube venant en sens inverse après être devenu jaloux de sa romance avec Whitney Dean.

Les fans d’EastEnders sont furieux de la façon dont le scénario de Gray s’est déroulé[/caption]

Il s’agit de son troisième meurtre depuis qu’il a tué sa femme l’année dernière, lorsque la vision troublante du feuilleton BBC One sur les réalités de la violence domestique a atteint son paroxysme dévastateur.

Peu de temps avant Noël, Gray a tué Tina Carter après avoir commencé à se rendre compte qu’il était diabolique – enveloppant son corps dans une couverture et le jetant dans le coffre d’une voiture.

Et les fans pensent que les meurtres répétés sont une injustice par rapport à l’histoire originale et nuisent à la gravité de la violence domestique.

Ils ont afflué sur Twitter pour partager leur réaction de colère après la diffusion de l’épisode de la nuit dernière – révélant leur indignation face à l’éloignement de la réalité de l’histoire de Chantelle.

Kush est devenu sa troisième victime dans l’épisode de la nuit dernière[/caption]

Il était devenu jaloux de la romance du beau gosse avec Whitney[/caption]

Gray a assassiné sa femme Chantelle l’année dernière[/caption]

L’un d’eux a écrit: «Faire de Gray un tueur en série sape totalement la mort de Chantelle et déprécie le scénario de la violence domestique. Nouveaux écrivains bientôt s’il vous plaît. «

Un autre a fulminé: «La moquerie absolue #EastEnders a fait de l’histoire de la violence domestique en transformant Gray en un tueur en série est dégoûtante. À une époque où DA est à la hausse en raison de tous les verrouillages, et vous faites cela. Horrible.

«Je suis plus que dégoûté par #EastEnders et la façon dont ils ont géré ce qui était au début un scénario bien écrit qui aurait vraiment pu aider les gens. Maintenant, c’est juste une blague absolue. Félicitations! »

Sa mort a été le point culminant d’un scénario déchirant de violence domestique[/caption]

Gray a ensuite tué Tina[/caption]

Il a enveloppé son corps avant de le mettre dans le coffre de sa voiture[/caption]

Un autre était d’accord: «Les écrivains viennent de se moquer de l’histoire de la violence domestique en transformant Gray en un tueur en série. Je ne comprends tout simplement pas J’adore les #Eastenders mais cela ne me convient tout simplement pas ‍ «

Un autre a demandé: «J’ai une question pour les rédacteurs d’EE. Quel était le but réel de faire l’histoire de la violence domestique si l’agresseur ne se fait pas prendre?

«Si l’objectif était de faire de Gray un tueur en série, alors Chantelle avait-elle vraiment besoin de mourir?

Un cinquième bouillonnait: «Avoir Gray kill Kush enlève totalement le puissant scénario de violence domestique et le message qu’ils essayaient de faire passer Now Gray n’est qu’un tueur en série fou. Et le meurtre de Chantelle a malheureusement été complètement dilué.

Je ne suis pas non plus fan de la direction qu’ils ont prise avec Gray. Le scénario a commencé si fort et a mis en lumière la violence domestique – c’était une histoire très réelle et authentique, très classique au début #EastEnders De plusieurs façons. Mais maintenant, il est juste un autre tueur en série de savon. – Marc (@ mkenn80) 19 avril 2021

La moquerie absolue #Eastenders a fait de l’histoire de la violence domestique en transformant Gray un tueur en série est dégoûtant. À une époque où DA est à la hausse en raison de tous les verrouillages, et vous faites cela. Horrible. – Dani (@DaniJLindgren) 19 avril 2021

#EastEnders est vraiment stupide avec le scénario de Gray maintenant. La disparition de Chantelle était réaliste et puissante, pour regarder toute l’accumulation, pour la voir venir et comment elle s’est déroulée. Malheureusement, combien de femmes meurent. Mais maintenant, Gray n’est plus qu’un simple tueur en série de savon. – L (@ 4ourlant3rns) 19 avril 2021

Ils ont tourné en dérision un très bon et important scénario de violence conjugale. #EastEnders – – (@itzzzo_) 19 avril 2021

Gray devenant le nouveau tueur en série de Walford détruit en quelque sorte le scénario abusif domestique qu’ils ont fait, tout le travail acharné et les efforts qu’ils ont faits semblent en quelque sorte gaspillés maintenant … une telle honte #EastEnders #gris – DAVID FURR-MARSH (@krieners) 19 avril 2021

#EastEnders vraiment transformé un bon scénario initial de violence domestique en Gray en tant que tueur en série? – QUEL EST L’ANGLE? DEHORS MAINTENANT (@ Melissa7Aimee) 19 avril 2021

Tellement déçu de #EastEnders Le travail fantastique que tout le monde a fait sur le scénario de violence domestique de Chantelle et Gray a été totalement dépassé maintenant que Gray est un tueur en série. – Scintillement (@MyShiningstars_) 19 avril 2021

Ils ont commis une erreur en transformant le gris en un tueur en série, c’est allé trop loin maintenant, ils ont si bien produit l’histoire de Chantelle et maintenant ils l’ont ruinée #eastenders – amy louise (@amy_ltxox) 19 avril 2021

Gray et Chantelle ont été initialement présentés à Walford comme le couple parfait, avec le riche et beau Gray, joué par Toby-Alexander Smith, perçu comme le mari parfait et dévoué.

Cependant, à huis clos, il était violent, contrôlant et abusif – un comportement qui s’était aggravé pendant le verrouillage, conduisant Chantelle [Jessica Plummer] pour planifier son évasion avec leurs deux enfants.

Lorsque Gray a découvert son plan, il les a retrouvés lors de vacances en famille et les a ramenés à la maison – et quand une bagarre enflammée a vu Chantelle trébucher et tomber sur une lame de couteau sortant du lave-vaisselle, il l’a cruellement laissée là pour mourir.

Gray et Chantelle ont été initialement présentés comme le couple parfait[/caption]

Le scénario très apprécié a montré les réalités de la violence domestique[/caption]

Mais il a maintenant été qualifié de « moquerie »[/caption]









Il a minutieusement planifié son alibi en se promenant autour d’Albert Square pendant que sa femme saignait à mort, et a orchestré sa fausse réaction à la scène à son retour chez lui dans le but de maintenir son innocence.

EastEnders a d’abord reçu de vifs éloges pour sa représentation de la violence domestique, étant loué pour avoir montré comment n’importe qui peut être victime d’abus, ou agresseur, à huis clos.

Cependant, la décision de demander à Gray de continuer à assassiner d’autres résidents de Walford a dévié de la réalité du scénario initial, les téléspectateurs étant en colère que Chantelle n’obtienne jamais vraiment justice.