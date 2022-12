Les fans d’EastEnders crient à une “erreur ridicule” dans le dernier épisode de Danny Dyer

Les fans d’EastEnders ont repéré une “erreur ridicule” dans le dernier épisode de Danny Dyer.

L’épisode dramatique d’une heure du jour de Noël a vu Mick, qui est dans le feuilleton depuis 2013, déclarer son amour pour Linda jouée par Kellie Bright, alors que les mensonges de Janine Butcher se sont révélés.

BBC

Il a réussi à la rattraper mais les choses ont vite mal tourné[/caption]

Les téléspectateurs de la BBC ont été sous le choc du départ explosif de Mick qui l’a vu sauter à la mer pour “sauver” Linda, mais on l’a vue sortir de la mer et crier : “Où est-il, où est-il ?”.

Mais les téléspectateurs ont repéré une erreur hilarante dans l’épisode alors qu’ils se rendaient sur Twitter pour en plaisanter.

Un téléspectateur a posté une capture d’écran du voyage en voiture de Janine du début à la fin qui lisait 1 heure 50 minutes.

Janine de l’émission photo a voyagé de Londres jusqu’aux falaises de Douvres où tout a pris une mauvaise tournure et les téléspectateurs n’ont pas pu s’empêcher de se moquer de tout cela.

En savoir plus sur Mick Carter AU REVOIR POUR LE MOMENT? Les fans d’EastEnders « repèrent un indice » prouvant que Mick Carter est vivant C’EST UN ENVELOPPEMENT Spoilers de Boxing Day EastEnders: les conséquences de la sortie de Mick Carter commencent

Le tweet disait: “Est-ce le lecteur que Janine vient de faire ???”

Il a obtenu plus de 500 000 vues et plus de 3 000 likes, car les téléspectateurs de la BBC avaient tous la même chose à dire.

En réponse au tweet, un téléspectateur a écrit: “Janine devrait être championne x5 F1 maintenant.”

En accord avec ce tweet, un autre a plaisanté: “Janine va gagner F1 2023.”

Un troisième a ajouté: “Je pensais à comment est-elle allée de Newham aux falaises blanches en quelques secondes”, suivi d’une série d’emoji rieurs.

Un quatrième a écrit: “Janine y faisait du bon travail.”

Un cinquième a fait écho: “Janine est un homme rapide.”

Les téléspectateurs ont également été dévastés par la sortie du personnage bien-aimé du feuilleton de la BBC et certains ont même émis l’hypothèse qu’il pourrait revenir sur la place.

Un téléspectateur a écrit sur Twitter: “Mick et Linda Carter resteront dans l’histoire comme l’une des plus grandes dynamiques télévisées de tous les temps. Danny Dyer et Kellie Bright étaient électriques ensemble. Nous avons eu tellement de chance de les avoir si longtemps. #EastEnders

Un autre a ajouté: “Donc, nous sommes tous d’accord sur le fait que nous reverrons certainement Danny Dyer dans #EastEnders à un moment donné?”

Un troisième a également convenu : « Oui. C’est ce que nous pensons dans cette maison.

EastEnders est diffusé à 19h30 le lendemain de Noël sur BBC One.