Les fans d’EastEnders craignent que le bébé de Bernie ne MEURT alors que la dépendance aux pilules amaigrissantes atteint un nouveau creux terrifiant

Les fans d’EASTENDER craignaient que le bébé de Bernie Taylor MEURT après que sa dépendance aux pilules amaigrissantes ait atteint un nouveau creux terrifiant.

L’adolescente – qui est interprétée par l’actrice Clair Norris dans le feuilleton de la BBC – prend des pilules amaigrissantes illégales malgré sa grossesse.

Les fans d'EastEnders craignent que le bébé de Bernie Taylor ne meure après son effondrement ce soir

Dans l’épisode de ce soir, Bernie a révélé sa dangereuse habitude après s’être effondrée dans la rue.

L’adolescent inquiet a refusé un petit-déjeuner frit de maman Karen et a continué à se moquer des pilules sans se rendre compte du danger.

Elle dit plus tard à Tiffany Butcher qu’elle avait perdu plus de poids et la remercie d’avoir acheté les pilules.

Cependant, au café, Bernie commence à se sentir mal et semble étourdi, ce qui incite Gray à révéler à son patron Kheerat qu’elle est enceinte.

En quittant le café avec Gray, Bernie devient de plus en plus pâle et en sueur.

Shen s’effondre ensuite dans la rue et est obligée de dire la vérité lorsqu’elle est interrogée sur les médicaments qu’elle prend.

L’adolescent en sanglots a révélé: « Je devais perdre du poids, tu le sais ça.

« Si je ne l’avais pas fait, tu n’aurais pas accepté ça.

« Rien d’autre ne fonctionnait, j’ai pris des pilules amaigrissantes. »

Frère Keegan Baker fulminait contre Rainie : « Regarde ce que tu lui as fait !

Une Rainie choquée a répondu: « Je ne savais rien à ce sujet. »

Bernie a ensuite révélé que Tiffany était celle qui lui avait acheté les pilules, laissant Keegan abasourdi.

Les fans de BBC One ont prédit que Bernie perdrait son bébé après que sa dépendance à la pilule devienne incontrôlable.

L’un d’eux a écrit: « Maintenant, Bernie doit leur dire qu’elle a pratiquement forcé Tiffany à lui acheter les pilules. »

Un autre a posté: « C’est parti… Bernie et ses pilules amaigrissantes vont la faire s’effondrer et perdre le bébé bientôt. »

Un troisième a ajouté: « Bernie est un imbécile. »

L’adolescente a accepté d’être la mère porteuse de Rainie et Stuart contre de l’argent et a supplié Tiffany de lui acheter des pilules amaigrissantes au cours des derniers mois.

Les fans ont été horrifiés par le risque qu’elle prenait – exigeant même des pilules plus fortes de Tiffany.

Parlant de la décision de Bernie d’aller de l’avant avec la maternité de substitution, Claire Norris – qui joue Bernie – a déclaré Espion numérique: « Au départ, c’était définitivement à cause de l’argent.

«Elle a ressenti la pression d’être la plus âgée de la maison – Keano n’est plus là et Keegan vit avec Tiff.

«Ils ont eu des problèmes d’argent, Bailey a disparu et je pense que Bernie l’a pris sur elle et pense que c’est sa responsabilité de sortir et de récupérer de l’argent.

«Bien sûr, il lui arrive de suivre la voie la plus exagérée, mais c’est l’opportunité qui s’est présentée et elle a tout simplement tenté.

Elle a révélé qu'elle prenait des pilules amaigrissantes dans le but de perdre du poids

Les fans d'Eastenders craignent de perdre le bébé de substitution qu'elle porte