Les fans d’EastEnders craignent la crise du casting alors qu’UNE AUTRE star quitte Walford

Les fans d’EASTENDERS craignent une crise de casting après qu’un total de DIX-SEPT stars aient quitté le feuilleton en l’espace d’un an.

La dernière star vétéran Charlie Brooks a récemment annoncé que son temps sur le feuilleton BBC One était terminé alors qu’elle confirmait son intention de quitter son rôle à la fin de son contrat actuel.

Charlie Brooks a de nouveau quitté le feuilleton en tant que Janine Butcher[/caption]

Elle n’est revenue en tant que méchante qu’il y a 18 mois[/caption]

Elle est devenue la 17e star à quitter Albert Square en seulement 12 mois.

Le Soleil a révélé en exclusivité que Charlie, 41 ans, qui a joué la méchante du savon Janine Butcher par intermittence depuis 1999, filmera sa sortie explosive cette année.

Ses dernières scènes devraient être diffusées pendant la période du Nouvel An.

S’adressant exclusivement au Sun dimanche, Charlie a déclaré: «Je ne devais revenir à EastEnders que pendant un an, mais quand [exec producer] Chris Clenshaw m’a présenté son idée pour l’histoire, je n’ai pas pu refuser de rester un peu plus longtemps.

« J’ai passé un moment incroyable, comme je le fais toujours quand j’y retourne.

“Mais comme toujours avec Janine, elle ne devrait probablement pas rester plus longtemps que son accueil – pour le bien de tous.”

Le dernier débrayage a suscité des questions de la part des fans d’EastEnders sur les raisons pour lesquelles le roulement de la distribution est si élevé et sur ce que font les patrons de la BBC pour empêcher encore plus de noms de premier plan de sortir de la porte.

Parmi les autres stars qui ont également récemment quitté la série, citons Rose Ayling-Ellis, gagnante de Strictly.





Rose est partie en tant que Frankie Lewis la semaine dernière et son départ devait à l’origine rester secret, mais cela a été révélé lorsque Rose a confirmé son partenariat commercial avec Barbie – en lançant la première poupée avec prothèses auditives.

On pense que Rose a quitté l’émission qui a fait d’elle un nom familier afin de capitaliser sur son succès Strictly.

En parlant de partir, Rose a déclaré: “C’était incroyablement spécial d’être le premier acteur sourd régulier d’EastEnders.

“J’ai adoré mon temps dans la série et Frankie a été un personnage tellement génial à jouer, mais c’est maintenant le bon moment pour moi de passer à autre chose et je suis excité et prêt pour de nouveaux défis.”

Maisie Smith et Danny Dyer sont d’autres grands noms à avoir quitté la série.

Maisie (Tiffany Butcher) a quitté la série au début de cette année alors que la sortie de Danny en tant que Mick Carter est imminente.

Les stars rejoignent une liste croissante de personnages qui ont dit leurs derniers adieux à The Queen Vic.

Ils rejoignent des personnages déjà partis – Peter, Rainie, Nancy, Aaron, Isaac, Keegan, Gray, Mila et Iqra.

Avec Danny et Charlie sur le départ en tant que Mick et Janine, ils devraient également être suivis par Jada, Dana, Stuart et Lola dans le remaniement du casting.

Keegan (Zack Morris) et Tiffany (Maisie Smith) ont également quitté le feuilleton plus tôt cette année[/caption]

Rose a quitté la série qui a fait d’elle un nom familier pour capitaliser sur sa célébrité Strictly[/caption]

Danny Dyer suivra bientôt Rose hors de la porte en tant que Mick Carter[/caption]

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.