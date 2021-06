Les fans d’EastEnders choqués par la sœur sosie de Lorraine Stanley alors qu’ils les confondent avec des « jumeaux »

Les fans d’EASTENERS sont choqués par la sœur sosie de Lorraine Stanley alors qu’ils les confondent avec des « jumeaux ».

La star de Karen Taylor, qui figure dans le feuilleton de la BBC depuis 2017, a posé pour un cliché avec son frère, ce qui a fait parler les téléspectateurs.

Lorraine, 44 ans, a posté une photo avec sa sœur Donna, 40 ans, alors qu’elles jetaient des signes de paix à la maison.

L’actrice avait l’air bien loin de son personnage rauque et rugueux sur la place avec ses cheveux en boucles blondes.

Elle a légendé la photo : « Peau et ampoules @dstanley80 @ amour Amour Amour «

Le terme Skin and Blister est un argot qui rime avec cockney pour « soeur ».

Mais ses followers voulaient savoir si elles étaient plus que des sœurs et en fait des jumelles après avoir remarqué à quel point elles se ressemblaient.

Ils ont répondu en masse comme l’un d’eux a écrit: « Wow, je pensais que vous étiez 2 «

Un autre a ajouté : « Craché image l’un de l’autre », a plaisanté un autre : « Pourquoi ressemble-t-elle plus à Karen Taylor qu’à toi «

Sur l’histoire Instagram de Lorraine, elle a posté une autre photo avec son frère.

Il était accompagné du hashtag #sisters et d’un cœur amoureux alors que le couple passait du temps ensemble au pub The George of Harpenden.

Karen n’est pas le premier personnage que Lorraine a joué dans EastEnders, car elle a dépeint Big Mo dans un épisode de flashback vintage.

La star de la télévision est apparue dans un épisode spécial retraçant l’histoire de la querelle de Mo avec Pat Butcher.

En 2004, Lorraine a participé à un épisode spécial EastEnders consacré à Mo Harris – alias Big Mo – joué par Laila Morse.

L’émission dérivée a exploré l’amitié du personnage emblématique avec Pat Butcher, joué par Pam St Clement, et leur querelle de longue date.