Les fans d’EASTENDERS ont été laissés bouche bée ce soir quand Sonia a brutalement assommé un client sordide avec un bâton de hurling pour sauver Tiff et Dotty.

L’infirmière a fait un retour triomphant à Walford ce soir, faisant sa première apparition depuis janvier.

Tiff et Dotty ont continué leur plan douteux de surcharge de certains clients pour leurs boissons à E20.

Cependant, les choses sont allées un peu trop loin ce soir, car ils ont réalisé qu’ils avaient surfacturé un étudiant, qui, selon eux, ne serait pas en mesure de payer leurs prix.

Il a fini par en avoir un de trop et le couple a décidé de lui offrir une boisson chaude pour le dégriser.

Se sentant coupable de ce qu’ils faisaient, Tiff a dit à Dotty: « Je ne pense pas que je peux continuer à faire ça, Ruby avait raison, je ne suis pas fait pour ça. »

Désireux de la garder impliquée, Dotty rétorqua: «Vous êtes un naturel, ne dites à personne que j’ai dit cela, mais vous pourriez être encore meilleur que moi. Prochain quart de travail, prouvons à Ruby qu’elle a tort et montrons-lui que nous pouvons le faire.

Ce que le couple n’a pas réalisé, c’est que l’un de leurs anciens clients, qu’ils ont surfacturé, a entendu leur conversation et voulait récupérer son argent.

Lorsque Tiff et Dotty sont arrivés à la maison, le client les a rapidement suivis à l’intérieur et leur a donné le choc de leur vie quand ils l’ont vu debout dans leur cuisine.

«Je veux juste mon argent, tu me le donnes et je partirai, simple.

Après avoir dit qu’ils n’avaient pas d’argent liquide, le client était déterminé à partir avec quelque chose, comme il a déclaré: «Si vous n’avez pas d’argent liquide, nous allons devoir trouver un autre moyen pour vous de me payer. «

Déchiré et tremblant de peur, Tiff a demandé « comment? » avant de répondre avec un sourire narquois: «J’ai une idée…»

Mais avant qu’il n’ait eu la chance de bouger, une Sonia de retour a émergé de l’ombre et l’a écrasé à l’arrière de la tête avec un objet en bois.

Elle a dit sarcastiquement: « Et les gens disent que le duty free est un gaspillage d’argent », tout en regardant Tiff et Dotty sous le choc.





Les téléspectateurs de Twitter étaient ravis de revoir Sonia et de s’assurer que Tiff et Dotty n’étaient plus en danger, du moins pour le moment.

Un fan a écrit: «D’accord, mais Sonia qui revient d’Irlande avec un Hurley et le ceint sur la tête de quelqu’un est la chose la plus irlandaise qui se soit jamais produite dans un feuilleton anglais #eastenders «

Un deuxième écrit: «Sonia est une légende! «

Tandis qu’un troisième a ajouté: «Jésus Sonia était assez pratique avec le hurl là-bas! Quel claquement !! »