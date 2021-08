Les fans d’EastEnders bouche bée alors que Keegan trompe Tiffany avec Dotty se défouler

Les fans d’EASTENERS sont restés bouche bée alors que Keegan a trompé Tiffany avec Dotty ce soir.

Keegan était furieux contre sa femme pour avoir donné des pilules amaigrissantes à Bernie alors qu’elle était enceinte.

BBC

Keegan s’est rapproché de Dotty tandis que Tiffany lui a demandé de rentrer à la maison[/caption]

Il est devenu encore plus furieux lorsqu’il a découvert que Tiffany n’était pas venue à l’hôpital pour voir Bernie parce qu’elle avait subi plus de chirurgie plastique.

Pendant ce temps, Dotty a rejeté Vinny quand il a avoué ses vrais sentiments pour elle.

Keegan s’est ensuite présenté au club pour récupérer son salaire auprès de Dotty et lui a reproché d’avoir jeté Vinny après avoir couché avec lui.

Dotty a regardé Keegan droit dans les yeux et a déclaré: «Croyez-moi, il s’est bien amusé. C’est juste du sexe

« Ça ne veut rien dire. »

Keegan a marmonné quelque chose à propos de rentrer à la maison et Dotty a déclaré: «Ouais, tu ferais mieux de rentrer à la maison pour une autre dispute avec Tiff. Ou vous pouvez rester et prendre un verre avec moi.

Tiffany a ensuite été montrée en train d’appeler Keegan et de s’excuser abondamment pour ce qui était arrivé à Bernie.

Serrant sa joue enflée, elle a dit à Keegan qu’elle ne se sentait pas bien et l’a supplié de rentrer à la maison.

Mais alors qu’elle se pelotonnait sur le canapé et commençait à trembler, les téléspectateurs ont vu Keegan se jeter sur Dotty et lui embrasser passionnément, avant de la tirer vers le canapé.

Les fans étaient sous le choc et ont afflué sur Twitter pour exprimer leur inquiétude à propos de Tiffany.

L’un d’eux a déclaré : « Quand Tiffany le découvrira, elle sera dévastée. Espérons que cela ne se termine pas par un divorce.

Un autre a ajouté: « Peu importe à quel point Keegan est en colère contre Tiffany, il a vraiment eu tort de la tromper. »

Un troisième a déclaré : « Keegan est un idiot d’avoir trompé Tiffany ! Comme si elle n’était pas assez en sécurité !

Parlant de la scène, l’actrice Milly Zero a récemment déclaré: « Elle est ivre, Keegan est ivre, il est tard dans la nuit, ils vivent tous les deux leurs propres choses, il a des trucs avec Tiff, Dotty a des trucs avec Vinny.

« Quand il entre dans le bureau, elle pense que je peux m’amuser avec ce type. Dotty adore taquiner les gens, elle adore embrouiller les gens et se mettre sous la peau des gens. Je pense qu’il est entré et elle y voit une opportunité de le faire.

«Je ne pense pas qu’elle pense instantanément qu’elle l’aime. Cela bouillonne également avec Dotty et Keegan depuis un certain temps parce qu’ils ont beaucoup de tension, il continue de lui parler de Vinny et elle continue de lui parler de Tiff.





« La façon dont Dotty et Keegan communiquent est d’avoir une petite dispute et une dispute, c’est leur plaisanterie. »

Elle a ajouté: «Ce fut un moment à couper le souffle. J’étais dans le train du retour et j’ai littéralement haleté.

« Je ne m’y attendais pas du tout. C’est vraiment génial à mettre en place.

BBC

La paire a ramé sur les actions récentes de Tiffany[/caption]

BBC

Elle a donné des pilules amaigrissantes à Bernie – malgré sa grossesse[/caption]