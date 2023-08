Les fans d’EastEnders bouche bée alors que Bernie Taylor révèle son âge avant la célébration marquante

Les fans d’EASTENDERS ont été surpris après que Bernie Taylor ait révélé son âge dans l’épisode de ce soir.

Le personnage – joué par Clair Norris – fait partie du feuilleton de la BBC depuis juin 2017.

Pendant ce temps, Bernie a fait une fausse couche, a eu une fixation sur les pilules amaigrissantes, a fait son coming out auprès de sa famille et est devenue la mère porteuse de Rainie et Stuart.

Avec tout ce qui se passe, certains fans d’EastEnders pourraient être pardonnés de penser que Bernie était plus âgée qu’elle.

Mais dans l’épisode de ce soir, elle a révélé à Bobby Beale et Anna Knight qu’elle avait un anniversaire marquant à venir.

Dans une scène au café, Bernie a déclaré: « C’est mon anniversaire cette semaine, ouais mon 21e. »

Anna a demandé: « Ouais? Tu as prévu une grande fête Taylor ? »

Mais Bernie a répondu un peu tristement: « Euh non pas vraiment, c’est de l’argent innit? »

Anna lui a dit de venir au Vic et qu’elle demanderait à son père d’ouvrir une bouteille de pétillant « sur la maison » pour célébrer.

Mais plus tard, Bobby – en partie dans le but de se rapprocher d’Anna – s’est dirigé vers le Vic et a suggéré qu’ils organisent une fête d’anniversaire surprise pour Bernie à l’Albert.

Certains téléspectateurs d’EastEnders ont été surpris d’apprendre l’âge de Bernie, l’un d’entre eux écrivant sur Twitter : « Bernie n’a que 21 ans (je pensais qu’elle était un peu plus âgée). »

Un autre a ajouté: « Bernie n’aura que 21 ans cette semaine ?! »

Un troisième a tweeté : « Est-ce que Bernie a vraiment 20 ans ! »