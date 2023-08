Les fans d’EastEnders appellent un gros problème alors que Freddie Slater disparaît dans des scènes dramatiques

FREDDIE Slater a finalement obtenu la vérité qu’il espérait depuis longtemps, mais le résultat de sa recherche l’a laissé sous le choc.

Alors que le garçon prenait du temps sur le toit de The Vic hier soir, les téléspectateurs d’EastEnders ont souligné une énorme erreur.

Bbc Un

Freddie Slater est sous le choc après avoir découvert que son père avait violé sa mère[/caption] Bbc Un

Il a pris du temps sur le toit du Vic hier soir[/caption] Bbc Un

Les fans n’ont pas pu s’empêcher de repérer une erreur flagrante[/caption]

Depuis son premier retour sur la place fin 2022, Freddie Slater a tenu à savoir qui était vraiment son père.

Mais dans des scènes récentes du feuilleton BBC One, on pensait que le garçon joué par Bobby Brazier faisait attention à ce qu’il souhaitait car on lui a dit que sa mère avait été violée par Graham Foster la nuit de sa conception.

Au cours de l’épisode d’hier soir du drame basé à Londres (jeudi 3 août), Freddie était sous le choc de la découverte et après s’être apporté un verre d’eau, il a disparu.

Kat Slater (Jessie Wallace), Billy Mitchell (Perry Fenwick), Jean Slater (Gillian Wright) et Alfie Moon (Shane Richie) étaient tous inquiets lorsque le jeune s’est absenté et a essayé de le retrouver.

Mais lorsque leurs efforts semblaient vains, il a été révélé aux téléspectateurs que Freddie s’était faufilé sur le toit de The Vic, debout sur les balustrades avec des larmes dans les yeux – et les téléspectateurs horrifiés se sont rendus sur Twitter.

Beaucoup d’entre eux se sont plaints que Freddie a réussi à trouver son chemin jusqu’au toit sans se faire remarquer, ce qui leur semblait irréaliste, d’autant plus que le toit de Vic est loin d’être un endroit sûr.

« Pourquoi chaque f *** er sur la place a-t-il en quelque sorte accès au toit de Vic s’il vous plaît? », Un téléspectateur de savon fulminait tandis qu’un autre ajoutait: « Désolé, mais comment les gens peuvent-ils encore marcher sur le toit du Vic alors facilement? »

« Comment Freddie a-t-il pu accéder au toit du pub sans être vu ? », a demandé un troisième fan de savon.

« Maintenant, comment Freddie est-il monté là-haut sans se faire remarquer… suffisamment de gens sont morts de ce toit, alors descends mon fils », a souligné un utilisateur des médias sociaux.

Freddie a rencontré Graham Foster dans des scènes récentes du feuilleton de longue date et le méchant a déformé la vérité pour expliquer son absence de sa vie.

Cela a incité les téléspectateurs à supposer que Freddie pourrait tourner le dos à sa mère et au reste de la famille à la suite des mensonges de Graham.

« FREDDIE ÉLOIGNEZ-VOUS DE GRAHAM C’EST UN MONSTRE – vous êtes en danger, il va détruire votre vie comme il l’a fait pour Mo », a averti un téléspectateur.

Un autre a commenté: « Graham n’a pas changé alors, déformant la vérité ET essayant de préparer le terrain avec Freddie pour dire que Little Mo est un menteur. »

Comment Freddie va-t-il s’en sortir ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc

Freddie voulait connaître la vérité sur son père Graham Foster[/caption] Bbc

Mais les téléspectateurs soupçonnent Graham d’essayer de creuser un fossé entre Freddie et Little Mo[/caption]