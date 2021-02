Les fans de Zoflora sont désespérés de mettre la main sur un pyjama de marque à 20 £

Dans l’état actuel des choses et grâce à Mme Hinch, Zoflora est un aliment de base dans tous les foyers du Royaume-Uni. Le désinfectant parfumé populaire est parfait pour le nettoyage, la pulvérisation sur les rideaux et même, dans votre linge pour un nettoyage en profondeur.

Mais saviez-vous que vous pouvez maintenant porter un pyjama avec la marque? Et les mamans folles de nettoyage sont désespérées de mettre la main sur une paire – cela change des joggeurs dans lesquels nous vivons depuis un an …

Au prix de 19,95 £, vous pouvez les acheter vous-même chez Want The Trend dès maintenant, dans les tailles 8 à 22. L’ensemble pyjama comprend un t-shirt rose à manches courtes avec la marque «Zoflora Addict» sur le devant. Ils viennent également avec une paire de pantalons élastiques blancs avec des accessoires de nettoyage partout. Trop mignon.









Après avoir été repéré sur la page Facebook de Want That Trend la nuit dernière, il a déjà été aimé à plusieurs reprises et a reçu plusieurs commentaires de personnes taguant des amis, les alertant de l’ensemble confortable.

Sous-titré: «TOUTES LES TAILLES DE RETOUR EN STOCK. TAILLES 8-22. Superbe nouveau pyjama super confortable Zoflora Addict … «

Un abonné a tagué son amie et lui a dit: « Est-ce que c’est mignon? »

«Vous en avez besoin», dit un autre

Quelqu’un d’autre a tagué un ami et a dit: « J’ai pensé à toi lol » – clairement aussi obsédé par Zoflora que nous.

Un quatrième a dit «droit dans la rue» à son amie.

Vous pouvez donc dormir tranquillement en connaissant le plus grand fan de Zoflora, en les portant lorsque vous vous glissez la nuit.

Avons-nous tenté d’acheter une paire pour vous-même ou connaissez-vous un fan de Zoflora qui les aimerait comme cadeau? Faites le nous savoir dans les commentaires.