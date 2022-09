Les fans de Yeh Un Dinon Ki Baat célèbrent le cinquième anniversaire de la mémorable émission romantique des années 90 de Randeep Rai-Ashi Singh [Read Tweets]

L’une des meilleures émissions à venir à la télévision indienne ces dernières années est Yeh Un Dinon Ki Baat Hai. L’émission mettant en vedette Ranndeep Rai et Ashi Singh était une romance scolaire se déroulant dans les années 90. Le drame de passage à l’âge adulte a été adoré par les adolescents et le public familial. Dans l’émission, Ashi Singh a joué le rôle de Naina Agarwal, une fille qui grandit dans une famille commune tandis que Randeep Rai était Sameer Maheshwari, un peu gamine gâtée d’une maison riche. Situé à Ahmedabad, l’histoire était comme une bouffée d’air frais pour le public. Il était basé sur l’histoire d’amour réelle des producteurs Shashi et Sumeet Mittal.

Les fans célèbrent les cinq ans de l’émission sur Twitter. Randdeep Rai a partagé quelques photos de lui en tant que Sameer Maheshwari. Les fans se souviennent énormément de son look Salman Khan. Même Ashi Singh a posté quelques photos. Le duo de Samaina régnera longtemps dans les cœurs. Découvrez comment les fans se sont souvenus de ce merveilleux spectacle…

Madhushree a partagé tant de scènes de yudkbh ?? 5 ANS DE YUDKBH#YehUnDinonKiBaatHai KB YUDKBHian pour toujours (@ KavyaB6772800) 5 septembre 2022

Personne ne peut aimer Samaina mieux qu’Ashdeep ?? #YehUnDinonKiBaatHai 5 ANS DE YUDKBH pic.twitter.com/XsxIK9u5ak chathumini adhikari (@chathuminiadhi1) 5 septembre 2022

Ashi, vous êtes un joyau d’une personne qui se souvient toujours de montrer de la gratitude et de ne jamais laisser tomber vos fans comme elle aime son émission comme non, elle est la plus grande fan de son émission et ça se voit en elle, je t’aime ashi tu es tellement humble & doux 5 ans de YUDKBH #AshiSingh #YehUnDinonKiBaatHai pic.twitter.com/CJvLnhFtop z (@Calzone_Zonee) 5 septembre 2022

Une des meilleures photos à partager ! Ashi célèbre Samaina réel et réel Leur amour pour le spectacle est super génial! Beaucoup d’amour à toi @Ashisinghh..continue de briller?#YehUnDinonKiBaatHai 5 ANS DE YUDKBH#AshiSingh pic.twitter.com/d73rMDGNkd ? (@KuchTohLikhaHai) 5 septembre 2022

Je suis très en retard à la fête mais comme on dit mieux vaut tard que jamais alors j’y vais… Bravo à deux pièces imparfaites qui s’emboîtent parfaitement ? Merci d’avoir apporté tant d’amour et de joie dans ma vie !#YehUnDinonKiBaatHai 5 ANS DE YUDKBH pic.twitter.com/ZcFZvVYfuO (@pixie_dust_91) 5 septembre 2022

Les fans de Yeh Un Dinon Ki Baat Hai ont gardé haut le drapeau du spectacle. La chaîne a promis une deuxième saison mais aucune annonce n’a été faite pour l’instant. Randeep Rai et Ashi Singh ont immortalisé le spectacle en tant que mignons Naina et Sameer.