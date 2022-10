Les fans de Yeh Jawaani Hai Deewani sur Twitter réalisent enfin pourquoi Aditi a épousé Taran

Yeh Jawaani Hai Deewani, comme beaucoup d’autres films de Bollywood, se présente sous un jour changeant au fil des années. Quand on le regarde pour la première fois, il y a beaucoup à dire sur le lapin de Ranbir Kapoor, mais maintenant, les téléspectateurs se réveillent avec la salubrité générale de Taran, joué par Kunaal Roy Kapur. Le film était un film de passage à l’âge adulte à bien des égards, en particulier en ce qui concerne l’arc du personnage de Kalki Koechlin, Aditi. Aditi, bien qu’elle nourrisse un engouement profond et non réciproque pour le personnage d’ Aditya Roy Kapoor , Avi, finit par se retrouver avec Taran.

Sur Twitter, ils se rendent compte qu’Aditi a été sage dans sa décision de choisir Taran. Beaucoup ont partagé qu’ils ne comprenaient pas pourquoi Aditi avait choisi d’épouser Taran lorsqu’ils ont regardé le film pour la première fois, mais ils le font maintenant.

Je suis à ce stade de ma vie où je sais pourquoi Aditi a épousé Taran et pourquoi c’était la meilleure décision de sa vie pic.twitter.com/mPN28gKyhj — Divinité (TEMPS DE MINUIT) (@gharkakabutar) 20 octobre 2022

elle n’a jamais eu la réciprocité de ses sentiments par Avi, mais elle a finalement trouvé quelqu’un qui l’aime et qui est prêt à s’engager ❤ https://t.co/vYUnQjWahq — Navamy (@ Navamy7) 21 octobre 2022

Cette scène est en fait très sous-estimée même si le film est très bien médiatisé…. https://t.co/WzSooRkrlK – Hypnotisé (@ Gaya124K) 20 octobre 2022

Aditi était le seul ckt que j’aimais dans le film tbh et son arc était vraiment satisfaisant à regarder https://t.co/8Gy4gLyduX — ً (@a1irdn9e0) 21 octobre 2022

L’enfant en moi n’a jamais compris pourquoi elle a choisi Tarun mais en le regardant maintenant…. ce qu’elle a fait était le mieux ‍♀️ https://t.co/sHvP6L3dOo — (@oskiboondein) 20 octobre 2022

“Kuch connexion ke saath sirf waqt bitaane se sab kuch sahi ho jaata hai” Cette scène où Aditi raconte à Bunny pourquoi elle a choisi Taran est l’une de mes préférées dans le film. Et ouais IMO, être pratique et faire un choix >> choisir pour l’amour https://t.co/UJ6OB9zuED – TakeADeepBreath (@DeepTake) 20 octobre 2022

Adya, 11 ans, n’a jamais compris pourquoi Aditi a abandonné le gars qu’elle aimait et peut-être même qu’il l’a fait. Pourquoi n’a-t-elle pas attendu plus longtemps ? Pourquoi a-t-elle « compromis ». J’ai compris la logique, mais je ne l’ai pas comprise, je ne voulais pas la comprendre. Triste de pouvoir la comprendre maintenant. Dommage que cela ait du sens. https://t.co/FziTx40nON — adya (@d_addy_a) 20 octobre 2022

Au fur et à mesure que le public mûrit, de nombreux films commencent à être assez différents avec le recul.

